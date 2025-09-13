Prime Video anunció el rodaje de una de las historias más importantes en la cultura popular: Tomb Raider. Basada en la franquicia de videojuegos, la serie sigue las aventuras de la mundialmente conocida arqueóloga Lara Croft, mientras explora tumbas perdidas y enfrenta fuerzas oscuras alrededor del mundo.

Mientras el público aguarda expectante la llegada de la serie, Prime Video anunció que Sophie Turner será quien asuma el papel de un personaje tan icónico como Lara Croft. Reconocida por su interpretación de Sansa Stark en Game of Thrones, Turner se une a esta nueva y ambiciosa producción. Los detalles.

Sophie Turner interpretará a Lara Croft en la nueva serie «Tomb Raider»

A través de un comunicado de prensa, Prime Video anunció que el próximo 19 de enero de 2026, comenzará la producción de la nueva serie de «Tomb Raider». La actriz Sophie Turner interpretará a Lara Croft, la conocida arqueóloga que explora tumbas perdidas y enfrenta fuerzas oscuras alrededor del mundo.

«Tomb Raider» contará con la dirección de Jonathan Van Tulleken, quien sirve también como productor ejecutivo, y con Phoebe Waller-Bridge como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner, y Chad Hodge como productor ejecutivo y co-showrunner.

“Estoy muy emocionada de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo”, dijo Sophie Turner en un comunicado de prensa. “Es un gran reto, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus impresionantes actuaciones, pero con Phoebe a la cabeza, nosotras (y Lara) estamos en muy buenas manos. ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!”.

“Es un gran placer para mí anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este fenomenal equipo creativo. No es frecuente crear un espectáculo de esta magnitud con un personaje con el que creciste enamorado. Todos a bordo sienten una pasión increíble por Lara y son tan extravagantes, valientes y divertidísimos como ella. ¡Saquen sus artefactos!… ¡Croft está muy cerca!”, finalizó Phoebe Waller-Bridge.