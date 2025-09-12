La miniserie española con 8 capítulos que la rompe en Argentina y en todo el mundo

Cada vez son más las personas que eligen Netflix a la hora de ver series y películas. La plataforma es una de las que más está en constante actualización agregando nuevas producciones a su catalogo. En esta oportunidad, te contamos todo sobre esta producción de romance español que no te podés perder.

Netflix: la miniserie española que tiene solo ocho capítulos y la está rompiendo en todo el mundo

Se trata de «Si lo hubiera sabido«, una miniserie estrenada en 2022 que desde que llegó a Netflix se volvió en una de las favoritas de los usuarios. Es recomendada para mayores de 16 años y su trama está llena de romanticismo y drama.

Esta producción cuenta con solo ocho capítulos, lo que la hace ideal para una maratón junto a amigos, pareja o familia. Además, cuenta con la participación del actor argentino Michel Noher.

¿De qué trata ‘Si lo hubiera sabido’?

La ficción cuenta la vida de Emma, una mujer de 30 años que está desilusionada con su matrimonio y vida familiar. Tiene diez años de casada con Nando y se siente en monotonía.

En ese momento, observa que podría haber rechazado casarse. Días después, mientras se dirige a ver un eclipse lunar poco común con sus amigos, una falla en el tiempo la envía 10 años atrás, al 2008. Mentalmente tiene 30 años, pero físicamente tiene 20 años.

La vida le regala la alternativa de ver quien era y quién quiere ser en un futuro, pero esta vez ya sabe lo que le espera.