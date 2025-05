Una Película De Minecraft llegó a streaming tras su éxito en cines

Después de su exitoso paso por la pantalla grande, la película basada en el universo de Minecraft ya está disponible en plataformas de streaming. El film sorprendió por su mezcla de acción, humor y guiños al popular videojuego.

La película llegó a los cines el 3 de abril y se convirtió en uno de los estrenos más vistos del año. Ahora promete repetir el fenómeno en los hogares.

Su combinación de animación de alta calidad, narrativa para toda la familia y una gran dosis de nostalgia gamer capturó la atención tanto de fanáticos del juego como de nuevos públicos. Algo similar a lo que pasó con The Last Of Us.

Ambientada en un mundo lleno de aventuras, el film sigue a un grupo de jugadores que deben unir fuerzas para salvar su servidor de una amenaza desconocida. La historia mezcla elementos clásicos del videojuego con una trama original, pensada para funcionar tanto para quienes conocen Minecraft de memoria como para quienes nunca lo jugaron.

La película cuenta con un elenco destacado tanto en el mundo real como en el universo pixelado del videojuego. Jason Momoa interpreta a Garrett «The Garbage Man» Garrison, un recolector de basura transportado al mundo de Minecraft, mientras que Jack Black da vida a Steve, el emblemático personaje del juego atrapado en el Overworld. Emma Myers (como Natalie), Danielle Brooks (Dawn) y Sebastian Eugene Hansen (Henry) completan el grupo de humanos que cruzan al mundo cúbico.

Dónde ver Una Película de Minecraft

La película se encuentra disponible para alquilar en Prime Video y Apple TV.