Es una de las series más vista del mundo en los últimos días, ya que se mantiene en el Top 10 de varios países. Conocé acá la sinopsis y cuántas temporadas tiene.

Netflix: ¿De qué se trata «Dinero Fácil», la serie que arrasa a nivel mundial?

Netflix renueva su catalogo semana tras semana. En los últimos días, una serie que está en la plataforma hace unos años se hizo tendencia y es de lo más visto en todo el mundo.

Se trata de «Dinero fácil«, una serie de origen sueco que cautiva a la audiencia con su historia. Esta producción está basada en la reconocida trilogía de películas, que tuvieron gran éxito en la década de los 2000.

La historia ocurre diez años después de los hechos ocurridos en los films. La trama sigue a Leya, una joven madre que intenta triunfar en el complicado y enrevesado mundo de las startups. Sin embargo, un día se ve envuelta en el mundo criminal, por lo que tendrá que hacer todo lo posible para sobrevivir a él.

“Las vidas de una ambiciosa empresaria, un mafioso encantador y un adolescente problemático se encuentran en una búsqueda frenética con un solo fin: hacer dinero”, dice la sinopsis publicada en Netflix.

La narrativa de esta serie es llamativa, ya que está diseñada para jugar con la mente del espectador: secretos, giros inesperados y decisiones límite se suceden sin tregua, logrando que cada episodio deje con ganas de más.

La serie está protagonizada por Evin Ahmad. El elenco lo completan Alexander Abdallah, Ayaan Ahmed, Ali Alarik, Dada Fungula Bozela, Nadja Christiansson, Egon Ebbersten y Peter Eggers.

Netflix: ¿Cuántas temporadas tiene Dinero Fácil?

Dinero Fácil, la exitosa serie de Netflix, sigue la historia de una madre, que en busca del éxito, se cruza con el mundo criminal y busca salir con vida de esta complicada situación.

La producción cuenta con un total de dos temporadas. Cada una de ellas tiene seis episodios, que cautivan al espectador en cada momento, con situaciones y giros inesperados, que mantienen a la audiencia pegada a la pantalla.

