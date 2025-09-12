Netflix agregó a su catálogo «Ocean’s 8: las estafadoras«, una película con un elenco estelar encabezado por Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway y que también cuenta con la participación de otras figuras de Hollywood como Rihanna.

La producción llegó a la plataforma y rápidamente se metió dentro del Top 10 de lo más visto. El film propone un giro fresco: un grupo de mujeres planea un robo imposible en la gala anual del MET en Nueva York. Todos los detalles.

Netflix estrenó una superproducción con Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway como protagonistas

Netflix estrenó «Ocean’s 8: las estafadoras«, una película que regresa con fuerza gracias al streaming y que de inmediato se colocó entre las más vistas del catálogo. Con un elenco encabezado por Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway, retoma el espíritu de la saga Ocean’s para darle un giro: un grupo de mujeres que planea un golpe imposible en la famosa gala del MET en Nueva York.

Lo que parecía una apuesta arriesgada se transformó en un fenómeno dentro de la plataforma. Recién incorporada, la película escaló posiciones en el Top 10 mundial, confirmando que la mezcla de humor, intriga y glamour sigue atrapando a los suscriptores, incluso años después de su estreno original en cines.

Aunque se presenta como una historia independiente, la película mantiene un claro vínculo con la saga original protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, «Ocean´s eleven«. Los guiños y referencias a la franquicia funcionan como un puente que conecta el legado del cine de robos con esta versión renovada.

El director Gary Ross logra una puesta en escena dinámica, con un ritmo que recuerda a las entregas anteriores pero con un estilo propio. El desfile de vestidos de diseñador, joyas deslumbrantes y escenarios icónicos convierte a la cinta en una experiencia visual atractiva que acompaña la adrenalina del golpe.

Netflix: Sinopsis y elenco completo de la película que arrasa en la plataforma

Sinopsis oficial de Netflix:

«Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices.»

La película combina con destreza el suspenso de un gran robo, con el glamour del mundo de la moda. El guión juega con giros inesperados, momentos de humor y la tensión propia de un delito que parece imposible.

Elenco