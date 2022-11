Sorpresa en Gran Hermano 2022: Conejo y Nacho salvaron a Cata de los nominados

Los líderes de la semana de Gran Hermano 2022, Alexis “el Conejo” y Nacho, sorprendieron a todos este jueves por la noche al salvar a María Laura “la Cata” de la placa de los nominados. De esta manera, quienes podrían abandonar la casa más famosa del país son Walter “Alfa” Santiago, La Tora y Juliana.

Ambos participantes debatieron y alcanzaron un acuerdo. No obstante, no fue nada fácil. Es que Nacho quería salvar a La Tora y Alexis había recibido el pedido de Coti de no quitar de los nominados ni a Lucila ni a Cata.

“Vos le vas a saber explicar a La Tora y yo a Juliana”, dijo Cone para dejar en claro que irían por el “punto medio”. «Buscamos un punto medio y el mejor escenario posible», aseguró Nacho al comentar cuál fue su decisión.

El próximo eliminado de Gran Hermano 2022 se conocerá el domingo por la noche. Hasta el momento, abandonaron la casa Tomás Holder, Martina, Mora y Juan Reverdito.

