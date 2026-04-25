Peras al vino tinto con crema de mascarpone: un postre fácil, elegante y perfecto para el frío
Las peras al vino tinto son un clásico que nunca falla: simples de preparar, con ingredientes accesibles y un resultado que parece de restaurante. Esta versión suma una crema de mascarpone con toque cítrico, ideal para equilibrar el dulzor y aportar frescura.
Perfecto para una comida especial o para sorprender en casa sin complicarse.
Ingredientes para las peras al vino tinto
- 4 peras firmes (tipo Williams o Packham)
- 750 ml de vino tinto
- 120 g de azúcar
- 1 rama de canela
- 2 clavos de olor
- 1 tira de cáscara de naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Ingredientes para la crema de mascarpone
- 200 g de queso mascarpone
- 100 ml de crema de leche
- 2 a 3 cucharadas de azúcar impalpable
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de jugo de limón
Paso a paso: cómo hacer peras al vino tinto
- Pelar las peras, dejando el cabito para una mejor presentación.
- En una olla, colocar el vino, el azúcar, la canela, los clavos, la cáscara de naranja y la vainilla.
- Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.
- Incorporar las peras y cocinar a fuego bajo durante 30 a 40 minutos, girándolas cada tanto para que tomen color parejo.
- Retirar las peras cuando estén tiernas. Si querés una salsa más intensa, dejar reducir el líquido unos minutos más.
Cómo preparar la crema de mascarpone
- En un bowl, mezclar el mascarpone con la crema de leche.
- Agregar el azúcar impalpable, la ralladura y el jugo de limón.
- Batir suavemente hasta lograr una textura cremosa y aireada.
Cómo servir este postre
Podés servir las peras tibias o frías, bañadas con su propia reducción de vino y acompañadas por una generosa cucharada de crema.
El contraste entre el vino especiado, la fruta suave y la crema fresca hace de este plato una opción equilibrada, ideal para cerrar cualquier comida con un toque sofisticado.
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