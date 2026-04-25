Peras al vino tinto con crema de mascarpone: un postre fácil, elegante y perfecto para el frío

Las peras al vino tinto son un clásico que nunca falla: simples de preparar, con ingredientes accesibles y un resultado que parece de restaurante. Esta versión suma una crema de mascarpone con toque cítrico, ideal para equilibrar el dulzor y aportar frescura.

Perfecto para una comida especial o para sorprender en casa sin complicarse.

Ingredientes para las peras al vino tinto

4 peras firmes (tipo Williams o Packham)

(tipo Williams o Packham) 750 ml de vino tinto

120 g de azúcar

1 rama de canela

2 clavos de olor

1 tira de cáscara de naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ingredientes para la crema de mascarpone

200 g de queso mascarpone

100 ml de crema de leche

2 a 3 cucharadas de azúcar impalpable

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de jugo de limón

Paso a paso: cómo hacer peras al vino tinto

Pelar las peras, dejando el cabito para una mejor presentación. En una olla, colocar el vino, el azúcar, la canela, los clavos, la cáscara de naranja y la vainilla. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva. Incorporar las peras y cocinar a fuego bajo durante 30 a 40 minutos, girándolas cada tanto para que tomen color parejo. Retirar las peras cuando estén tiernas. Si querés una salsa más intensa, dejar reducir el líquido unos minutos más.

Cómo preparar la crema de mascarpone

En un bowl, mezclar el mascarpone con la crema de leche. Agregar el azúcar impalpable, la ralladura y el jugo de limón. Batir suavemente hasta lograr una textura cremosa y aireada.

Cómo servir este postre

Podés servir las peras tibias o frías, bañadas con su propia reducción de vino y acompañadas por una generosa cucharada de crema.

El contraste entre el vino especiado, la fruta suave y la crema fresca hace de este plato una opción equilibrada, ideal para cerrar cualquier comida con un toque sofisticado.