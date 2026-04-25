Abel Pintos llega a Plaza Huincul para cerrar los festejos del aniversario

Abel Pintos estará esta noche en Plaza Huincul para cerrar las tres noches de música en vivo organizadas por el 60° aniversario de la municipalización. El cantante, figura nacional, se presentará desde las 22 en el escenario montado en el expredio del ferrocarril, con entrada libre y gratuita. El músico ofrecerá su propuesta artística de 30 años de trayectoria, con la que recorre los escenarios del país.

Los festejos por los 60 años de la institucionalización que organizó Plaza Huincul, incluyó un amplio abanico de actividades culturales y deportivas para celebrar con toda la comunidad y de las vecinas. El cierre será esta noche, con la presentación del artista Abel Pintos.

La velada se anticipa cargada de emoción no solo por la entrega que en cada recital acostumbra a hacer el músico, sino porque volverá una vez más a la comunidad que habitó en su niñez junto a su familia.

Fue en Plaza Huincul donde asistió a un taller musical a cargo de la docente Mirta Lucisano, y quien registró en una videograbación, uno de los primeros momentos del pequeño Abel, que con seis años, interpretaba una zamba. Fueron algunos meses en ese taller porque luego la familia regresó a Bahía Blanca.

El municipio huinculense, que conoció la historia, resolvió convocar a la docente -radicada en Mendoza- y concretó todas las gestiones para traerla y propiciar un reencuentro, en el mismo lugar donde se conocieron en la década del ’90.

Antes de Abel, la grilla contempla a los artistas locales y regionales Candela Chinita Tapi; el rock metálico, estará de la mano de Dogma; Herencia Chamamecera y el grupo Fortín. El horario para esta franja de músicos es a partir de las 19. El municipio confirmó que Pintos subirá al escenario a las 22.

La entrada es libre y gratuita y el escenario está montado en el predio del exferrocarril, en las arterias comprendidas entre avenida San Martín -donde hay un acceso-; Azucena Maizani, que da al fondo y el otro límite es Homero Manzi de Plaza Huincul.

Una de las bandas que se presentó el viernes por la noche fue Doña Groove (Foto: gentileza)

Amplia grilla de bandas locales y regionales

La música en vivo empezó el jueves por la tarde y se extiendió hasta la noche. Ese día el público disfrutó de la banda Sinfónica Municipal; Ensamble Vocal Huincul; Dara Villar; Naldo Labrín y Grupo Sanampay; con el cierre de Hueney Mapu.

El viernes por la noche (en el mismo día del aniversario de la ciudad) estuvieron Chelo Navarrete; Ke Pinta; Doña Groove; la banda Reina Momo y cerrará la lista de música en vivo, Resaka2.

En el predio hay una amplia oferta gastronómica con los food trucks y están los puestos de artesanos y revenderores que se instalaron desde el jueves pasado. El ingreso al lugar libre y gratuito para el público. Esta noche, antes de la presentación de Abel, se llevará a cabo el sorteo de la rifa que tiene como 1° premio el automóvil 0 kilómetro.





