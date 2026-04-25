Islas Malvinas en foco: los habitantes desafían a Donald Trump y reiteran su lealtad a Reino Unido

representantes de la comunidad isleña dejaron en claro que no tienen intención de modificar su estatus político (Foto: gentileza)

Los habitantes de las Islas Malvinas manifestaron su posición frente al conflicto de soberanía al reafirmar su lealtad a Reino Unido, en medio de versiones sobre un posible cambio en la postura internacional de Donald Trump respecto al tema.

La reacción de los isleños, denominados Kelpers, surgió luego de que trascendiera que sectores del Gobierno estadounidense están evaluando quitar su tradicional apoyo al país británico, lo que generó expectativas en Argentina y preocupación en el ámbito político internacional.

Islas Malvinas: la postura de los habitantes por el dominio de Inglaterra

Diversos representantes de la comunidad isleña dejaron en claro que no tienen intención de modificar su estatus político y ratificaron su vínculo histórico con Reino Unido, apoyándose en el principio de autodeterminación.

Esa postura se sustenta en el referéndum realizado en 2013, donde una abrumadora mayoría de los habitantes votó por continuar como territorio británico de ultramar, un resultado que Londres utiliza como argumento central en la disputa.

En medio de la lucha de ideales y representantes de la isla, el presidente Javier Milei ratificó el reclamo histórico al sostener que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, en un escenario donde el apoyo de Trump a Gran Bretaña está bajo una tensa revisión.

Islas Malvinas: la postura del gobierno británico ante la amenaza de Estados Unidos

Desde el gobierno británico también reiteraron que la soberanía de las islas no está en discusión y que cualquier decisión debe respetar la voluntad de los isleños, reforzando así una posición histórica frente al reclamo argentino. Esta postura fue asegurada por el primer ministro Keir Starmer al referirse de una posible quiebra en la alianza estratégica con Estados Unidos

Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026

En paralelo, el posible giro de Estados Unidos aparece vinculado a tensiones geopolíticas más amplias, lo que reavivó el conflicto diplomático y volvió a colocar la cuestión «Malvinas» en el centro de la agenda internacional.

Mientras tanto, desde Argentina se sigue con atención la evolución de este escenario, ya que cualquier cambio en el respaldo de Washington podría tener impacto en un reclamo de soberanía que se mantiene vigente desde hace décadas.