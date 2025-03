¡Sorpresa inolvidable! 28 nietos irrumpieron en la casa de su abuela para una pijamada masiva

Rosa, una abuela de 78 años, jamás imaginó que una noche tranquila se convertiría en una celebración llena de risas, comida y amor familiar. “Me agarraron medio dormida”, confesó entre risas al relatar cómo sus 28 nietos la sorprendieron organizando una pijamada espontánea en su casa. Todo quedó grabado y luego fue subido a TikTok por la usuaria Rochi Ceraci.

28 nietos irrumpieron en la casa de su abuela para una pijamada masiva

“Tengo 11 hijos, y a una de mis nietas se le ocurrió que vengan todos a dormir. Trajeron comida y todo”, contó Rosa, aún asombrada por la iniciativa de sus nietos. Todo empezó cuando una de las jóvenes le preguntó tímidamente: “Abuela, ¿me puedo quedar a dormir?”. Al recibir el “sí” de Rosa, la sorpresa se desplegó en cuestión de minutos: los 27 nietos restantes aparecieron con colchones, almohadas y provisiones, listos para instalarse y pasar la noche juntos.

La casa de Rosa se transformó en un caos encantador, con los 28 primos acomodándose como podían entre risas y charlas. “Fue una locura hermosa. No me lo esperaba, pero verlos a todos juntos me llenó el corazón”, admitió la abuela, quien no pudo evitar emocionarse con el gesto. Los nietos, por su parte, se organizaron para llevar comida y asegurarse de que la noche fuera perfecta, convirtiendo la pijamada en una muestra de cariño colectivo hacia su querida abuela.