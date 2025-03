Feinmann apuntó contra Luzu TV, Occhiato y Ana Espósito por las declaraciones: “Es instigación a cometer un delito”

En las últimas horas, el conductor Eduardo Feinmann salió al cruce de los streamers de Luzu TV, Nico Occhiato y Ana Espósito tras una serie de declaraciones que generaron polémica. Según Feinmann, los dichos de los influencers, que incluyeron referencias a un supuesto ataque contra el presidente, cruzaron un límite inaceptable.

Feinmann apuntó contra Luzu TV, Occhiato y Ana Espósito por polémicas declaraciones

“No es una jodita. Se creen que son graciosos, que se puede joder con este tipo de cosas. Es la embestidura presidencial y se respeta. Te puede gustar o no gustar, pero se respeta y no se jode con esto alegremente”, expresó indignado.

Feinmann calificó los comentarios como una “instigación a cometer un delito” y apuntó particularmente a la frase sobre “matar al presidente y meterlo en una bolsa negra”, que consideró fuera de lugar. “Me pareció desubicado decir que van a matar al presidente. Con eso no se juega. Deberían pedir disculpas”, insistió. En su crítica, también hizo referencia a un episodio relacionado con la hermana de Lali Espósito, sugiriendo que también podría encuadrarse en la misma categoría de irresponsabilidad.

El comunicador puso el foco en Nico Occhiato, a quien llamó directamente a retractarse. “Nico Occhiato debería pedir disculpas, a menos que el señor Occhiato avale que hay que matar al presidente y meterlo en una bolsa negra”, lanzó, desafiando al streamer a aclarar su postura. Además, Feinmann cuestionó la actitud de los influencers, afirmando que “creen que el streaming les da impunidad” para decir lo que sea sin consecuencias.

Qué dijeron en Patria y Familia de Luzu TV, tras la polémica

«Voy a hacer referencia al tema que están hablando todos. Ayer en este programa se hizo un comentario que a mi criterio fue inadecuado«, comenzó Fede Popgold en Luzu TV. «Es un comentario inadmisible y, cuando uno se equivoca, tiene que pedir disculpas. Eso es lo que estoy haciendo y lo hago en nombre de toda la mesa del programa«, agregó.

«Bajo ningún criterio comulgamos con la literalidad de lo que se dijo- continuó Fede Popgold en Patria y Familia- Creo que es una obviedad, pero igual lo aclaro. Reitero el pedido de disculpas. Cuando uno se equivoca, corresponde pedir disculpas y eso es lo que estamos haciendo en el equipo».

Luego quien tomó la palabra fue Anita Espósito: «Adhiero a todo lo que estás diciendo, si alguien se sintió ofendido, pedimos disculpas. Pido disculpas y no tengo mucho más para agregar. Ya dijiste todo lo que pensamos».

«Lo mismo. Quiero pedir disculpas. No fue con la intención de agredir a nadie. Así que nada, eso. Lo mismo que dijiste vos», cerró Juli Castro, a su turno.