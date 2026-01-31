Sorpresiva renuncia en Telefe: “Quedó herido, molesto o dañado”

El recambio de temporada en la televisión trajo consigo una baja sensible para uno de los ciclos más exitosos de Telefe. Javier Fernández, el histórico locutor de Ariel en su Salsa, anunció sorpresivamente su renuncia al programa conducido por Ariel Rodríguez Palacios, desatando rumores de una fuerte interna en el equipo.

Un adiós inesperado en Telefe

La salida no se dio en los mejores términos. Fernández, quien había logrado conquistar a la audiencia gracias a su humor y sus divertidas intervenciones al aire, utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión con un mensaje que no pasó desapercibido por su frialdad.

“Hoy (30 de enero) es mi último programa en Ariel en su Salsa. Es la primera vez que decido irme de un ciclo”, escribió el locutor en su cuenta de X (ex Twitter). Y agregó, dejando la puerta abierta a futuras interpretaciones: “Espero encontrarlos pronto en la tele. Y si es en Telefe, mejor. Son ustedes muy amables”.

La frase “es la primera vez que decido irme” encendió las alarmas, sugiriendo que la partida fue motivada por un malestar acumulado y no por una simple oferta laboral o decisión artística.

Horas más tarde, el periodista Ángel de Brito arrojó luz sobre los verdaderos motivos de la renuncia en su programa de streaming Bondi Live. Según el conductor de LAM, el quiebre de la relación entre Fernández y el equipo de producción se originó durante la última entrega de los premios de la televisión.

“¿Qué pasó con el locutor de Ariel? Se va porque quedó herido, molesto o dañado cuando no lo invitaron a la mesa de los Martín Fierro”, reveló de Brito. El periodista explicó que Fernández consideraba que tenía un “rol preponderante” y “mucho juego” en el programa, por lo que la omisión fue tomada como una falta de reconocimiento.

El conflicto escaló tras el evento, generando un clima de tensión insostenible en el estudio. “Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa. A partir de ahí no le dice a nadie más que ‘hola’ y ‘chau'», concluyó de Brito, detallando el desgaste que culminó con el portazo final del locutor.

