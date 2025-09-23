Starlink baja los precios de sus servicios a más de la mitad: cuánto costará el internet satelital en Argentina

Starlink, el internet satelital de SpaceX, sigue en expansión y ahora anunció una reducción de precio en sus planes, así como la ampliación de sus suscripciones en algunos países en América Latina.

Gran parte de estos nuevos precios llegarán primero a Estados Unidos, así como la ampliación de su red, pero en Argentina también se han visto opciones diferentes para adquirir estos servicios.

Cuáles son los nuevos precios de Starlink

Starlink estructuró su política sobre una base de precios dinámicos y recortes dirigidos, ajustando tarifas de acuerdo a la capacidad de su red y la demanda específica de cada zona.

En regiones seleccionadas, el equipo estándar disminuyó su valor hasta los 89 dólares, cifra que representa un descuento del 75% frente al precio anterior de 349 dólares y una reducción del 85% respecto a los 599 dólares vigentes hace un año.

Los planes mensuales también vieron importantes recortes. El paquete Residencial Lite bajó de 80 a 59 dólares al mes, y el Residencial estándar pasó de 120 a 85 dólares. Estas rebajas, por ahora, se concentran en el mercado estadounidense, favoreciendo sobre todo a zonas de baja demanda y capacidad excedente, típicamente rurales o periféricas.

El enfoque de Starlink consiste en adaptar las rebajas a territorios menos cubiertos o donde persisten barreras de acceso al internet rápido, y complementa su política con promociones que afectan solo a nuevos clientes o por tiempo limitado. El patrón de comportamiento identificable es claro: acceso más asequible en sitios desatendidos por los sistemas convencionales.

Cuáles son los planes y promociones de Starlink en Argentina

Estas son algunas de las promociones que estuvieron vigentes o están vigentes parcialmente:

Descuento o crédito por activación en plan Residencial / Residencial Lite

Si activás uno de esos planes entre el 24 de febrero y el 31 de marzo de 2025, podés recibir un crédito de AR$ 120.000 para descontar del costo del servicio. No aplicaba para Buenos Aires (AMBA) ni la Ciudad de Córdoba.

Baja del precio del Kit Mini

El Kit Mini que costaba ~$249.999 fue rebajado a ~$189.000 en promociones recientes.

50% de descuento en el equipo

En algunos casos, como por ejemplo equipos residenciales estándar, se aplicó 50% de descuento, dejando el equipo ~AR$ 249.999 en lugar de ~AR$ 499.999