Carrefour acelera su venta, pero pierde interesados: ¿por qué Cencosud se bajó de la lista de posibles compradores?

Carrefour sigue con la venta de sus supermercados en Argentina como parte de un proceso de reorganización interno. En la negociación se sumaron varios empresarios a la lista de posibles compradores, sin embargo con el tiempo la cadena fue perdiendo interesados.

Carrefour en venta: ¿por qué Cencosud se bajó de la lista de posibles compradores?

Cencosud, una cadena que opera hace más de 40 años con reconocidas marcas en el país, dejó en claro que no participará de la negociaciones para adquirir las sucursales de Carrefour.

El grupo chileno informó oficialmente que la compañía decidió no continuar con el proceso de compra para priorizar su estrategia de crecimiento orgánico en Argentina.

En el comunicado que publicaron, resaltaron: «Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros». Tras esto señalaron que la cadena cuenta con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan su desarrollo y por ello tienen confianza en el potencial de inversión que ofrece el mercado argentino.

El grupo enfatizó que aunque continúan evaluando oportunidades, el plan es continuar priorizando los proyectos propios que tienen mayor rentabilidad en los sitios donde opera.

De esta manera, con la salida de Cencosud, la lista de principales candidatos en carrera para quedarse con Carrefour Argentina se redujo, y ahora solo incluye a: