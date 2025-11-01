Cuenta regresiva para el Cyber Monday 2025: los consejos clave para comprar online de forma segura y evitar estafas

Comienza la cuenta regresiva para el Cyber Monday 2025, uno de los eventos de comercio electrónico más grandes del país que genera expectativas por sus increíbles descuentos. La nueva edición iniciará el próximo 3 de noviembre y ante la expectativa de los consumidores, se activó una serie de recomendaciones para garantizar la compra online segura y sin estafas.

El evento consta de 3 días de oportunidades de compra, descuentos, promociones y ofertas. Esta edición del Cyber Monday será el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre 2025.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico informaron que los beneficios que se ofrecerán abarcan a una amplia variedad de productos y servicios como Electro y Tecno; Indumentaria; Muebles, Hogar y Deco; entre otros.

Si bien las rebajas aún no se encuentran completamente definidas, pero como referencia, informaron que en la última edición del Hot Sale el descuento promedio fue del 30%.

Consejos para compra online de forma segura y evitar estafas

Como el Cyber Monday es un evento popular, los consumidores se convierten en víctimas perfectas para estafas virtuales por ello, para evitarlas, las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para comprar de forma segura.

Navegación segura: solo se debe ingresar a sitios oficiales y verificar que la dirección web cuente con el candado de seguridad (https). Se recomienda leer reseñas sobre el vendedor y los términos de promoción.

Exigir comprobantes: cada operación debe estar respaldada con factura, ticket o comprobante digital.

Ejercer el derecho al arrepentimiento: el comprador puede cancelar la operación hasta 10 días después de recibir el producto, sin tener que justificar el motivo. Los sitios deben incluir un «botón de arrepentimiento».

Verificar stock antes de confirmar la compra: en ocasiones los productos con descuento no están realmente disponibles.

Leer condiciones de cuotas y promociones: algunas ofertas incluyen recargos o intereses ocultos.

Guardar todos los intercambios con el vendedor

No compartir datos personales fuera de la plataforma oficial

Reclamar fallas o cobros indebidos: ante errores en promociones, cuotas o productos defectuosos, el consumidor debe conservar la factura y comunicarse primero con el comercio o entidad financiera. Si no hay respuesta, puede realizar la denuncia ante Defensa al Consumidor.

Con información de Noticias Argentinas