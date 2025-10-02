Stefi Roitman y Ricky Montaner desmintieron los rumores de separación con una contundente foto

Stefi Roitman estuvo en el ojo de la polémica luego de que circulara un video de ella, aparentemente, compartiendo una salida nocturna con Nicolás Furtado. Magalí Sica, autora del video, insinuó que la actriz estaba viviendo un affaire con el actor uruguayo, a costas de su marido Ricky Montaner.

Stefi Roitman fue filmada con Nico Furtado y crecieron las especulaciones

“Reportando desde Madrid. Stefy Roitman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, lanzó filosa la influencer.

Si bien ninguno de los dos salió a hablar al respecto de los rumores de un affaire, o inclusive una supuesta separación que paso desapercibida por los medios, la pareja decidió desmentir todas las versiones con una fotografía de ambos disfrutando tiempo juntos.

El hijo de Ricardo Montaner y la actriz volvieron a reencontrarse en Miami y estuvieron presentes en el partido del Inter Miami FC contra el Chicago Fire. Sin embargo, se trató de una salida familiar, ya que el artista también compartió imágenes junto a su padre.