Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe harán en teatro la conmovedora historia de “Secreto en la montaña”

La aclamada historia que conmovió al mundo en 2005 llega por primera vez a los escenarios argentinos. “Secreto en la montaña”, la adaptación teatral de la emblemática película que redefinió el cine contemporáneo, tendrá su estreno en mayo 2026 con una producción de primer nivel.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, dos galanes unidos por un amor prohibido en el teatro

Con un dúo protagónico que promete una intensidad escénica excepcional tal como lo fue el de Heath Ledger y Jake Gylenhaal, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, actuarán bajo la dirección de Javier Daulte, uno de los directores más influyentes del teatro argentino y la adaptación de Marcos Carnevale, darán vida a los icónicos personajes de este relato donde, como afirman ellos mismos, “uno no se enamora de quien quiere”.

Amor prohibido, tensión emocional y una sensibilidad que atraviesa se combinan para construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana.

Ambientada en Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena. “No te vas a enamorar de quien quieras” resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos.

La dirección de Javier Daulte aporta su reconocida capacidad para articular profundidad dramática, ritmo narrativo y una mirada sensible sobre emociones extremas, sin perder la cercanía con el público. La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, quienes apuestan a una puesta conmovedora, actual y visualmente potente de este clásico moderno.

«Uno no se enamora de quien quiere. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Porque se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta, sino imposible, por lo menos muy doloroso», dijo el director.

«Jack y Ennis, dos hombres para los que el entramado social había previsto un camino claro y convencional, no se lo propusieron: el amor les ocurrió. En el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado. Secreto en la montaña es una historia de amor tan desgarradora como maravillosa”, expresó Javier Daulte.

“Secreto en la montaña” sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

La obra recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original: un amor que desafía el tiempo, las convenciones y el propio miedo.