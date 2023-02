«Sueño con él»: aseguró haberse enamorado de uno de los rugbiers y las redes no se lo perdonaron

Una joven de Vicente López confesó a través de la plataforma TikTok que está enamorada de uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Pero, a raíz de sus comentarios debió poner su cuenta en privado por la lluvia de críticas e insultos que comenzó a recibir.

«Estoy enamorada de un rugbier. Perdón gente, necesito descargarme con alguien y que me den sus opiniones. Estoy enamorada de Blas Cinalli, pero mucho. Al punto de que sueño con ese chabón. Muy obsesionada con él. Sé que no me puedo enamorar de un asesino, que está preso, pero lo amo. No me juzguen», sostuvo Julieta.

La joven de 22 años también narró que sus sentimientos le generaron una pelea con su propia familia. «Están enojados conmigo, pero yo soy grande, mayor de edad, y puedo tomar mis propias decisiones. Lo que yo haga depende de mí, mi familia no tiene nada que ver. A ellos no les gusta para nada lo que estoy haciendo», expresó.

Sobre los rugbiers, la chica sostuvo: «Vi todo lo que pasó en el juicio y me puse muy mal. Son chicos de mi edad, me pongo en el lugar de ellos«.

“Sueño todas las noches con él y lo amo”, dice Jimena Sartori en el video que subió a #TikTok 🤳



👩‍⚖️ La joven asegura que está “obsesionada y muy enamorada” de Blas Cinalli, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.#Virales #BlasCinalli #BaezSosa pic.twitter.com/mJlua606ST — Ciudadano News (@Ciudadano_News) February 15, 2023

Y en relación a Cinalli, que recibió una pena a 15 años de prisión como «partícipe secundario», precisó: «Me interesa. Me interesa de verdad. No sé si estará en una relación, no me importa«.

Luego se refirió a las repercusiones de sus dichos: «Jamás pensé que iban a llegarme tantos comentarios, que se iba a hacer tan viral. No quiero tener problemas, me hacen mal las críticas de gente que no conozco».

«Lo hice para que la gente opine: si estaba mal o no que sueñe con este chico que me gusta. La mayoría me dijo que sí. Pero no es mi culpa sentir atracción por él. Para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa. No sé. Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas», añadió en declaraciones al canal de noticias TN.

Además, la joven que vive con su familia y se dedica a vender contenido erótico desde los 18 años, remarcó: «No quiero ofender a nadie con el TikTok que hice. Es importante que sepan eso, porque quizá creen que porque me gusta lo apoyo. Y no, no lo apoyo. No apoyo nada de lo que hizo. Pero a la vez me parece hermoso, tengo fantasías con él».

Por otra parte, aseguró que pensó en contactar a la madre de Cinalli para «decirle algunas cosas que por el momento prefiero guardarme«, pero no descartó hacerlo en el futuro. «Me gustan sus expresiones, su voz cuando lo escuché hablar. Es muy lindo. Es una lástima que no puede ver el video que le hice», finalizó Julieta.