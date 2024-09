Coldplay hará un evento exclusivo en el Valle de la Luna de San Juan: Cómo ir y escuchar el próximo disco, antes que nadie

La banda británica Coldplay parece tener una fijación con Argentina. El grupo liderado por Chris Martin tocó 10 veces seguidas en el Estadio River Plate, un recórd absoluto, donde tocaron un cover del clásico de Soda Stereo «De Música Ligera». Además, su próximo disco «Moon Song» tiene una colaboración con Tini, la portada fue hecha por un fotógrafo argentino y se hará una «listening party» en el Valle de la Luna, en San Juan.

Cómo asistir a la «listening party» del nuevo disco de Coldplay en San Juan

Coldplay organizó una «listening party» que tendrá lugar en el Valle de la Luna en San Juan. Este tipo de eventos son cada vez más comunes entre los artistas populares, consisten en eventos exclusivos donde un grupo reducido de fanáticos tiene la oportunidad de escuchar el nuevo albúm del grupo antes de su lanzamiento.

En el Valle de la Luna será en el único lugar en nuestro país donde se podrá escuchar el disco antes de su lanzamiento. Los fanáticos que tengan la suerte de participar van a escuchar «Moon Song», el nuevo disco, con airuculares para no generar contaminación sonora en el aréa protegida. Cabe destacar, sin embargo, que la banda no asistirá al evento.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó en X (Twitter) su contento por la realización de este evento. “Quiero expresar mi profunda alegría y agradecimiento a Coldplay por elegir un lugar tan icónico y maravilloso de nuestra provincia como el Parque Provincial Ischigualasto para la pre-escucha exclusiva de Moon Music, el nuevo álbum de la banda”, escribió el funcionario.

Para participar no se podrá comprar entradas, sino que la banda seleccionó algunas radios argentinas para poder ganar un pase al evento. Warner Music eligió a FM Aspen (Buenos Aires), Cadena 3 (Córdoba), Cadena Heat (Córdoba), Estación del Sol (Mendoza) y FM Vida (Rosario) para el sorteo de entradas.

Mediante las cuentas de Instagram de cada una de estas radios se pueden encontrar las bases y condiciones para participar del sorteo.