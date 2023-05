Tais, la hija de Cau Bornes, y su trágica historia familiar: tiene una hermana que hace años no ve

Tais Robles, la hija de Cau Bornes y Tamara Castro, atrajo todas las miradas en las últimas semanas por el fin de su relación con Valeria Lynch, expareja de su padre. Pero la historia de ambas familias ensambladas y sus complejidades viene de tiempo atrás, con dos hermanas que no se ven ni se encuentran desde la infancia.

Sucede que la chica tiene una hermana menor, hija de la popular cantante fallecida con su segundo marido, Sergio Dorado. Tras la separación de Bornes, Tamara Castro construyó una familia ensamblada junto a Tais, Malena, su segunda hija, y su nueva pareja.

Sin embargo, la trágica muerte de Castro en un accidente de tránsito detonó por los aires ese nuevo proyecto familiar, y Cau Bornes se llevó consigo a su hija para criarla posteriormente con su nueva pareja, Valeria Lynch.

En ese marco, Malena estuvo de visita en «Intrusos», por América, junto a su padre y ambos contaron que hace muchos años que no ven a Tais. «Intentaron volvernos a encontrar y la busqué» indicó Malena; pero «no pudimos verla casi nunca. Nos dieron un régimen de visitas dictaminados por un juez, pero él (por Cau) incumplía las medidas» sumó Sergio.

La angustia de Malena fue tal, entonces, que incluso decidió anotarse en una de las academias de Valeria Lynch para poder ver personalmente a su hermana.

Y de igual manera, no lo consiguió.

Tais y Malena, las hijas de Tamara Castro que el destino separó

En su relato, Malena rememoró que tenía 2 años cuando su mamá Tamara Castro murió en un accidente de tránsito; entonces, su hermana Tais tenía 5. Junto a Sergio, los cuatro convivían y él «oficiaba de papá de las dos. Mi hermana le decía papá a mi papá, vivíamos juntos» contó la chica.

Cuando sucedió el accidente, ambas permanecieron muy poco tiempo juntas. «Mi papá salió de la intervención más rápido de lo previsto porque quería estar con nosotras» indicó la joven, quien no recuerda cuándo le dijeron sobre la muerte de su madre.

«No me acuerdo de ese momento. Sí supe que fui creciendo con la idea de que mi mamá no iba a volver. Mi papá siempre me dijo las cosas como eran, con la información necesaria» concluyó Malena sobre su historia personal.