Tamara Báez, la ex de L-Gante, destrozó a Wanda Nara tras la foto con su hija: «Me da asco»

La expareja de L-Gante, Tamara Báez, se enojó al ver la foto de su hija Jamaica junto a Wanda Nara y no dudó en expresar su bronca en redes sociales. El cantante y la conductora de Bake Off Famosos pasan cada vez más tiempo juntos y durante el fin de semana posaron con la pequeña hija de él, pero sin el consentimiento de la mamá.

Tamara Báez y el enojo por la foto de su hija con Wanda Nara y L-Gante

«Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven”, se quejó la influencer en un posteo. «Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero, que la única vez que la ve, tiren fotos no va”, expresó Tamara, ex del artista.

“Sos un desubicado, ni que tuvieras veinte años…”, siguió Báez indignada, a pesar de que en el último tiempo lo apoyó y se mostró a su lado durante el conflicto judicial que le tocó atravesar.

«Lo que ven es lo que es. Y no digo más nada porque dejo muy abajo a más de uno», cerró Tamara Báez, con tono amenazante.

L-Gante sufrió un accidente de tránsito

L-Gante volcó camino a una entrevista con Carmen Barbieri en canal Trece y, aunque informaron que se encuentra en buen estado de salud, “estaba en shock y asustado” cuando llegó al estudio, confirmaron fuentes a NA.

“L-Gante venía en una camioneta Audi con su representante y mordieron camino, no se veía nada porque estaba lloviendo, dieron dos giros, cayó a la zanja y volcó”, informó Lucas Bertero, periodista de Radio Rivadavia. En tanto, el abogado del cantante, Nicolás Payarola, iba en un auto detrás y, al ver el accidente, se acercó a auxiliarlo.

NA