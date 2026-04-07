«Te amo desde la Luna»: el tierno mensaje que envió un astronauta de Artemis II al recuperar comunicación

La misión Artemis II de la NASA no solo está rompiendo récords de distancia, sino que acaba de regalar uno de los momentos más humanos de la exploración espacial contemporánea. Tras superar los 406.000 kilómetros de distancia de la Tierra, el astronauta Victor Glover protagonizó un gesto que acortó el vacío del espacio con un mensaje que conmovió a millones.

El episodio ocurrió inmediatamente después de superar la fase más crítica del viaje: los 40 minutos de incomunicación total mientras la cápsula Orion orbitaba por detrás de la Luna, sin ninguna posibilidad de contacto con el centro de control en Houston.

El fin del silencio y la sorpresa en la NASA: «Hola, cariño»

Cuando la nave emergió de la cara oculta y la señal de radio volvió a iluminar las consolas de la agencia, la tensión en el mando era total. Sin embargo, en lugar de un reporte sobre el combustible o la presión, lo primero que se escuchó fue la voz de Glover dirigida a su esposa e hijas, quienes seguían la transmisión en vivo desde la base.

“Hola, cariño. Te amo desde la Luna”, expresó el astronauta con una calma que contrastaba con la magnitud del entorno. El mensaje, emitido desde el punto más remoto visitado por una persona en más de medio siglo, se volvió viral en cuestión de minutos, transformando un hito científico en un evento profundamente emocional.

El motor detrás del explorador

Para Glover, este viaje tiene una carga especial como piloto de la primera misión tripulada a la Luna en 53 años. Pero este gesto recordó que, aunque el objetivo de la NASA sea conquistar nuevas fronteras tecnológicas, los vínculos personales siguen siendo el motor que impulsa a los exploradores a cumplir la misión y, sobre todo, a desear el regreso a casa.

La tripulación, que completan Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, inicia ahora su maniobra de retorno a la Tierra, habiendo dejado para la posteridad una de las declaraciones de amor más extremas de la historia de la humanidad.