Los astronautas de Artemis II rompieron un récord de la misión Apolo 13 para ver la cara oculta de la luna

Los astronautas de Artemis II rompieron un récord mundial esta noche en su misión para ver la cara oculta de la luna. Se trata de un registro que no se conseguía desde el Apolo 13.

Según comunicó la NASA esta tarde (hora argentina), los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy HansenII superaron «el récord de distancia a la Tierra», establecido durante la misión Apolo 13, a las 1:56 p.m. EDT (17:56 UTC).

«La Luna sigue agrandándose cada vez más en las ventanas de la nave espacial Orion, mientras la tripulación se prepara para observar su cara lejana», indicaron.

Foto: Gentileza Nasa.

Además, señalaron que prevén que «los astronautas alcancen su máxima aproximación a la Luna alrededor de las 7:02 p.m. EDT (23:02 UTC)«. En Argentina, el horario estimado es a las 20.

Los astronautas ya tomaron fotos de la luna y la cobertura de la NASA incluirá imágenes en directo por cámaras instalas en los paneles solares del a nave Orión.

“La calidad de la imagen y la visualización pueden variar a lo largo del período de observación lunar debido a la distancia a la Tierra, las limitaciones del sistema y el ancho de banda de la red de comunicaciones de la NASA”, aclaró la agencia espacial.

Dónde verlo en vivo? seguí la transmisión de Artemis II en la Luna

La transmisión oficial comienza al mediodía, pero los momentos «fuertes» ocurren durante la tarde y noche:

14:00: Inicio de la cobertura especial (Netflix y NASA+).

Inicio de la cobertura especial (Netflix y NASA+). 14:56: Momento del Récord. La cápsula Orion supera oficialmente la distancia lograda en 1970.

La cápsula Orion supera oficialmente la distancia lograda en 1970. 15:15: Los astronautas comienzan la configuración de la cabina para el sobrevuelo cercano.

Los astronautas comienzan la configuración de la cabina para el sobrevuelo cercano. 19:47: Pérdida de señal. La nave entra en la cara oculta de la Luna. Comienzan 40 minutos de silencio total donde no habrá contacto con la Tierra.

La nave entra en la cara oculta de la Luna. Comienzan donde no habrá contacto con la Tierra. 20:02: Máximo acercamiento al suelo lunar (a solo 6.500 km).

Máximo acercamiento al suelo lunar (a solo 6.500 km). 20:27: Reconexión. La nave emerge por el otro lado de la Luna y recupera señal con el centro de control.

La nave emerge por el otro lado de la Luna y recupera señal con el centro de control. 22:35: Los astronautas verán un eclipse solar desde su posición antes de finalizar la jornada de observación.

Para esta misión, la NASA decidió «democratizar» el acceso a las imágenes. Además de sus canales habituales, hay una opción inédita: