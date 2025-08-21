Telefe levanta La Voz Argentina: ¿Por qué este jueves 21 de agosto no habrá programa?

Inesperadamente, Telefe decidió levantar La Voz Argentina. Conocé acá el motivo por el cual no se transmitirá este jueves el reality show musical.

Telefe levanta La Voz Argentina: ¿Por qué este jueves no habrá programa?

La Voz Argentina no se transmitirá este jueves 21 de agosto 2025. La decisión de Telefe sorprendió a los seguidores del programa. El reality show está transitando la tercera etapa del certamen: los «knockouts«.

El motivo por el cual esta noche no habrá programa de La Voz Argentina, es que en la pantalla de las «tres pelotas» se emitirá el partido de Copa Libertadores de River Plate, que enfrentará a Libertad de Paraguay. A su vez, tampoco habrá Pasapalabra, que es conducido por Iván de Pineda.

El próximo programa del reality será el viernes 22 de agosto a las 21:30. Este día será la última emisión de los «knockouts», ya que la próxima semana comenzarán los «Playoffs«.

Programación de Telefe este jueves 21 de agosto:

20:00: Telefe Noticias

21:15: Previa Partido

21:30: River vs Libertad

23:15: Post Partido

23:45: Staff

La Voz Argentina: Oscar Burgos, de Neuquén, se despidió de la competencia tras un emocionante knockout

Este miércoles por la noche, Oscar Burgos Espinoza, policía oriundo de Junín de los Andes (Neuquén), se despidió de La Voz Argentina luego de protagonizar un emocionante knockout dentro del team de Lali Espósito.

El neuquino se enfrentó a Jaime Muñoz, considerado por Soledad Pastorutti como uno de los grandes candidatos de esta edición. Para la ocasión, Burgos interpretó el clásico de Cacho Castaña “Para vivir un gran amor”, mientras que su rival eligió “Pedacito de cielo”, de Homero Expósito.

El jurado no escatimó elogios para el participante patagónico.Cazzu le dijo: “Oscar, es hermoso lo que transmitís, se nota que le ponés el corazón a lo que hacés”. Por su parte, Zoe Gotusso destacó: “Disfruté mucho tu presentación, Oscar”, mientras que La Sole reafirmó su favoritismo hacia Muñoz al remarcar: “Jaime es el verdadero distinto entre todos los que están acá”.

Finalmente, Lali definió el knockout a favor de Jaime Muñoz, quien continúa en competencia, mientras que Oscar recibió un cálido reconocimiento de todo el equipo y del público presente.

Con emoción, Oscar Burgos se despidió con palabras de agradecimiento: “Muchas gracias por haber llegado hasta acá, disfruté mucho. Jaime es un gran cantante y le deseo lo mejor”.