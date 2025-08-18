ESCUCHÁ RN RADIO
Lali fue lapidaria con los tres participantes que se enfrentaron en un Knockout: “Esperaba muchísimo más” 

La coach se mostró tajante tras escuchar a los participantes de su team y como en las batallas robó demás, debió elegir a un cantante de tres.  

Por Redacción

En la etapa de las Batallas de La Voz Argentina 2025, Lali hizo tres robos. Es por esto que en los Knockouts, la coach debió enfrentar a tres y elegir solo a uno para que pase a la siguiente etapa. Según anunció, Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez realizaron el Knockout de a tres.  

La tajante opinión de Lali Espósito en La Voz Argentina

Luego de escucharlos cantar, Lali comentó: «Yo me voy a retirar del canal, me voy por Fleming así vestida, parando el bondi». Entonces, comenzó a compartir su devolución con los participantes: «Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout«. 

«Son los tres muy increíbles, por eso están acá. Pero no te voy a negar, Iara, que en un momento dije ‘¿qué le pasa? ¿qué pasó con Iara que es tan determinada cuando canta?’. Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada», expresó. 

Entonces, comentó que hubo una energía baja en general y que por eso ella sintió la necesidad de alentarlos durante las performances. «No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les diga ‘vamos loco, ¿qué pasa acá?’… Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche», comentó la coach.  

«Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo, vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más», sentenció. Finalmente, confirmó que Iara seguiría en el Team Lali. 


