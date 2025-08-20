El cantante ecuatoriano Martín Guerrero, integrante del Team Miranda! en La Voz Argentina, expresó su malestar tras quedar eliminado en la instancia de knockouts del certamen frente a Josué Cordero y aseguró que la edición televisiva no mostró todo lo que realmente ocurrió durante su presentación.

El enojo de Martín Guerrero tras su eliminación de La Voz Argentina: “Habían manipulado las voces”

En una entrevista posterior, Guerrero sostuvo que merecía pasar de ronda: “Siento que el knockout lo gané yo, pero de largo, no. La misma gente de Córdoba me decía ‘debiste haber pasado tú’. Bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche”.

El participante señaló que se sorprendió al ver lo emitido en televisión, ya que gran parte de lo ocurrido fue recortado por la producción: “Lo que se emitió fue muy poquito en relación a lo que realmente pasó en ese momento. Casi no hubo devoluciones. Como que quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire”.

Respecto a la decisión de los coaches, contó que el dúo Miranda! debatió fuera de cámara junto al co-coach invitado, Emanuel Horvilleur: “Se pararon de sus sillas, se fueron por atrás y comenzaron a debatir qué hacer. No se demoraron mucho tiempo y regresaron diciendo que era una decisión injusta, pero sin argumentos musicales válidos. Yo creo que se tomaron decisiones quizá con el corazón más que con la razón”.

Además, Guerrero apuntó contra la edición del programa y sugirió que hubo manipulación en el sonido de su performance: “Al momento de escuchar lo que pasó en el knockout me di cuenta de que habían manipulado mucho las voces, tanto de él como la mía. Entonces ya hay una desigualdad, ya no es tan objetivo el asunto”.

Pese a la bronca, el artista aseguró que prefiere reservarse otras observaciones: “Hay muchas más cosas que yo me las guardo”, concluyó.

Lali fue lapidaria con los tres participantes que se enfrentaron en un Knockout: “Esperaba muchísimo más”

Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez realizaron el Knockout de a tres. Luego de escucharlos cantar, Lali comentó: «Yo me voy a retirar del canal, me voy por Fleming así vestida, parando el bondi». Entonces, comenzó a compartir su devolución con los participantes: «Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout«.

«Son los tres muy increíbles, por eso están acá. Pero no te voy a negar, Iara, que en un momento dije ‘¿qué le pasa? ¿qué pasó con Iara que es tan determinada cuando canta?’. Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada», expresó.

Entonces, comentó que hubo una energía baja en general y que por eso ella sintió la necesidad de alentarlos durante las performances. «No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les diga ‘vamos loco, ¿qué pasa acá?’… Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche», comentó la coach.

«Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo, vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más», sentenció. Finalmente, confirmó que Iara seguiría en el Team Lali.