Oscar Burgos, de Neuquén, se despidió de La Voz Argentina tras un emocionante knockout

Este miércoles por la noche, Oscar Burgos Espinoza, policía oriundo de Junín de los Andes (Neuquén), se despidió de La Voz Argentina luego de protagonizar un emocionante knockout dentro del team de Lali Espósito.

El neuquino se enfrentó a Jaime Muñoz, considerado por Soledad Pastorutti como uno de los grandes candidatos de esta edición. Para la ocasión, Burgos interpretó el clásico de Cacho Castaña “Para vivir un gran amor”, mientras que su rival eligió “Pedacito de cielo”, de Homero Expósito.

Oscar Burgos, el policía cantor de Junín de los Andes se despidió de La Voz Argentina

El jurado no escatimó elogios para el participante patagónico.Cazzu le dijo: “Oscar, es hermoso lo que transmitís, se nota que le ponés el corazón a lo que hacés”. Por su parte, Zoe Gotusso destacó: “Disfruté mucho tu presentación, Oscar”, mientras que La Sole reafirmó su favoritismo hacia Muñoz al remarcar: “Jaime es el verdadero distinto entre todos los que están acá”.

Finalmente, Lali definió el knockout a favor de Jaime Muñoz, quien continúa en competencia, mientras que Oscar recibió un cálido reconocimiento de todo el equipo y del público presente.

Con emoción, Oscar Burgos se despidió con palabras de agradecimiento: “Muchas gracias por haber llegado hasta acá, disfruté mucho. Jaime es un gran cantante y le deseo lo mejor”.

De esta manera, el policía neuquino cerró su paso por el programa dejando en claro que su impronta y su entrega conquistaron a muchos seguidores en todo el país.

Conocé a Oscar Burgos, el policía de Neuquén que entró a La Voz Argentina

“Me conocen por el policía que cantaba. Cuando llegó el casting de La Voz a Bariloche, no quería ir”, confesó Oscar. Sin embargo, su familia no se resignó y emprendieron el viaje en motorhome para que pudiera audicionar. Lo llamaron y en las audiciones a ciegas interpretó una versión conmovedora de “Sobreviviendo”, de Víctor Heredia.

Cuando llegó al estribillo, el dúo Miranda y Soledad giraron sus sillas, encantados por su interpretación. La competencia entre los coaches por sumarlo a sus equipos fue inmediata, pero Oscar no dudó: «Te voy a elegir a vos Sole”.

La esposa de Oscar reveló que él postergó durante años su sueño por dedicarse a su familia. Pero ese momento llegó. Su historia también conmovió a Nico Occhiato, conductor del programa, quien le expresó: «hoy es tu recompensa de brillar acá».

Oscar Burgos es el tercer neuquino en entrar al certamen en esta edición, su voz y su historia recorren todo el país. «Sos es el reflejo de que los sueños pueden cumplirse, incluso después de mucho tiempo», expresó la Sole que se lo llevó para su team.

La emoción de Ale Sergi de Miranda! con Oscar Burgos, el participante de Neuquén

La emoción en el estudio fue total. Ale Sergi le dijo: “Sos igual a mi papá, estoy un poco movilizado”, le dijo y agregó: «Fue una locura, porque mi papá me apoyó un montonazo con la música y justo cuando empezamos con Miranda!, no llegó ni a verme en el Ateneo. Me fue a ver a 200 mil lugares cuando tocaba para 10 personas, mi viejo bancándome. Cuando agarramos Miranda! y pegamos, yo de alguna manera sentí que era un canje macabro del señor», expresó Sergi.