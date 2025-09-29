“Los Simpson” tendrán una nueva película: cuándo llegará a los cines 

Disney anunció este lunes el regreso de la familia Simpson a la gran pantalla como parte de una segunda película. A veinte años de su primer film, la serie animada volverá a los cines con una nueva película que se estrenará el 23 de julio de 2027.

El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.

Qué se sabe de la nueva película de Los Simpson

Los Simpson: la película tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial. En tanto, en la Argentina, donde cuenta con fanáticos que pueden repetir diálogos enteros de sus capítulos más icónicos, superó los 1.7 millones de espectadores.

Creada por Matt Groening, Los Simpson conquistó a televidentes de todo el mundo y ostenta el título de la más longeva desde su inicio de programa en 1989.

Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, incluyendo a su padre, Homer, a su madre, Marge, y a sus hijos, Bart, Lisa y Maggie.

La serie ha sido renovada hasta su 40ª temporada, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+.