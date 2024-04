L-Gante rompió el silencio sobre la denuncia por secuestrar y golpear a un empleado: «No estoy por caer preso, estoy jugando a la Play»

El cantante RKT, Elian Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, fue denunciado recientemente por privación ilegal de la libertad, coacción agravada, lesiones, amenazas y reducción a la servidumbre. La denuncia fue efectuada por un hombre de 46 años quien asegura ser ex empleado del artista.

En la causa figura L-Gante como uno de los principales responsables, junto con su madre y amigos de su círculo íntimo. Luego de semanas en silencio el intérprete finalmente habló sobre la denuncia en su contra.

En diálogo con «A la Tarde» Elian negó las acusaciones. «Exempleado no tengo ninguno. Los empleados que siempre tuve son mi equipo técnico y los del área artística. Después, no tengo ni siquiera quien me limpie la casa» dijo el joven, negando su relación con el denunciante.

«Estoy acostumbrado a todas estas cosas que hablan sobre mí. Sea verdad o mentira, quizás a mi mamá le pueda llegar a afectar un poco, pero no está nada comprobado» expresó sobre su madre, Claudia Valenzuela, quien también esta imputada en la causa.

«Me quedo tranquilo, solo dejo que la Justicia haga su trabajo. Me presentaré a donde me tenga que presentar y no hay drama» agregó luego.

Además afirmó que las múltiples denuncias en su contra son simplemente para aprovecharse de su riqueza «Siempre buscan un lucro en efectivo. Extorsión no, pero te arruino un poco y quizás se me puede cancelar un show» comentó.

«Todos estos rumores que algunas personas se lo creen. Mientras algunos dicen que estoy por caer preso, estoy en mi casa jugando a la play. Quizás, la ven fácil atacar con una denuncia a L-Gante» concluyó.

De qué se lo acusa a L-Gante y su círculo íntimo

El intérprete de RKT Elian Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, fue denunciado nuevamente. Esta vez, tanto él como su madre, Claudia Valenzuela, están siendo imputados por privación ilegal de la libertad, coacción agravada, lesiones, amenazas y reducción a la servidumbre.

La denunciada fue difundida por el medio Infobae, donde aseguraron que un exempleado «cama adentro» de Elian estuvo viviendo en condiciones deplorables dentro del departamento del artista, ubicado en Barrio Bicentenario de General Rodríguez.

El hombre de 46 años afirmó que logró escapar de su situación luego de un episodio el 17 de marzo, cuando fue brutalmente golpeado por L-Gante y varios de sus amigos. Mientras que Candela Arizaga, novia de Elian, y Claudia Valenzuela eran testigos.

aparecen los amigos de Elián, de nombre Jona, alias “El Gordo”, y Tomás Herrera y empiezan a golpearme todos juntos a la vez con puños y patadas. También recuerdo que estaba la novia de Elián, Candela, y apareció la madre» declaró el denunciante, según se lee en la denuncia.

“Recuerdo que me golpean entre todos. Piñas, patadas. También apareció Yamil, quien intentó mediar: ‘Déjalo, lo vas a matar. Sufrió de un ACV hace poco, lo vas a terminar matando. Al rato me desvanecí» contó el denunciante.