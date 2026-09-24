Netflix estrena hoy “Mis muertos tristes”: de qué trata la serie argentina que recomendó Stephen King

La producción protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi llega este jueves 24 de septiembre a Netflix. Tiene solo cuatro episodios, está basada en cuentos de Mariana Enríquez y recibió un inesperado elogio de Stephen King antes de su estreno.

Netflix estrena este jueves 24 de septiembre Mis muertos tristes, una de sus nuevas apuestas argentinas y una propuesta que combina terror sobrenatural, drama y una mirada social sobre la violencia, la memoria y el abandono. La miniserie tiene cuatro capítulos y está dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín.

La producción llega además con un fuerte impulso internacional: Stephen King puso el foco en la ficción antes de su lanzamiento y elogió públicamente su premisa, algo que despertó todavía más expectativa alrededor del estreno.

La historia está inspirada en el universo literario de la escritora argentina Mariana Enríquez y toma como punto de partida su cuento Mis muertos tristes, aunque incorpora personajes y situaciones provenientes de otros de sus relatos.

De qué trata “Mis muertos tristes”, la nueva serie argentina de Netflix

La protagonista es Ema, interpretada por Mercedes Morán, una médica que acaba de jubilarse y atraviesa el duelo por la muerte de su madre. Pero su historia tiene una particularidad: puede ver a los muertos.

Ema aprendió a convivir con ese don intentando mantener cierta distancia de los fantasmas. Sin embargo, todo cambia con la llegada de Julie, su sobrina, quien posee la misma capacidad, aunque de una manera mucho más intensa.

Al mismo tiempo, el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio marcado por la violencia, desencadena un fenómeno que comienza a alterar la frontera entre quienes están vivos y quienes ya murieron.

Lo que hasta entonces parecía una condición personal de Ema empieza a extenderse y los muertos comienzan a hacerse presentes de una manera cada vez más inquietante.

Por qué Stephen King recomendó “Mis muertos tristes”

Antes de su llegada a la plataforma, la serie consiguió un respaldo inesperado: el de Stephen King, autor de clásicos del terror como It, Carrie y El resplandor.

King se mostró especialmente interesado por la idea central de la historia y calificó su premisa como una “idea genial”, destacando el giro que provoca que la posibilidad de percibir a los muertos deje de afectar solamente a una persona.

Existe, además, un vínculo previo entre King y Pablo Larraín. El director chileno estuvo detrás de Lisey’s Story, la adaptación televisiva de la novela del escritor estrenada en 2021.

“Mis muertos tristes”: quiénes integran el elenco

La miniserie está encabezada por Mercedes Morán, acompañada por Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. También participan Carlos Portaluppi, Germán de Silva y Luz Jiménez.

La ficción no adapta únicamente el cuento que le da nombre. También recupera elementos de Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos, entre otros textos del universo de Enríquez. La propia escritora participó del proceso de adaptación.

Cuántos capítulos tiene “Mis muertos tristes”

Otro de sus atractivos para quienes buscan series cortas para maratonear es su duración: Mis muertos tristes tiene solamente cuatro episodios, de entre 47 y 56 minutos cada uno. Los capítulos ya figuran en el catálogo argentino de Netflix.

Antes de su llegada al streaming, la producción tuvo su estreno mundial en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde fue presentada en formato cinematográfico.

Así, Mis muertos tristes llega a Netflix con varios ingredientes para convertirse en uno de los estrenos argentinos a seguir: una historia de Mariana Enríquez, la dirección de Pablo Larraín, un elenco encabezado por Mercedes Morán y el inesperado respaldo de uno de los nombres fundamentales del terror contemporáneo.