Mike Tyson contará su historia sin filtros en Netflix: cuándo se estrena la serie y cuántos capítulos tendrá

Mike Tyson volverá a Netflix, aunque esta vez no será para subir al ring. La plataforma estrenará TYSON, una nueva serie documental que promete recorrer sin filtros la extraordinaria y controvertida vida de uno de los boxeadores más famosos de todos los tiempos.

El proyecto había sido anunciado en 2024, pero ahora Netflix confirmó su fecha de lanzamiento y presentó el tráiler oficial. La producción tendrá cuatro capítulos de aproximadamente una hora y estará disponible desde el 13 de octubre de 2026.

De qué trata TYSON, la nueva serie de Netflix

La docuserie comenzará con la difícil infancia de Mike Tyson en Brooklyn y reconstruirá su vertiginoso ascenso hasta convertirse, con apenas 20 años, en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia.

A partir de allí, la producción avanzará por sus años de gloria deportiva, la fama mundial y también por los episodios más controvertidos de su vida dentro y fuera del ring.

Netflix adelantó que el documental abordará su paso por prisión, sus problemas financieros y de consumo de sustancias, además de algunos de los episodios que marcaron su carrera deportiva. También llegará hasta una etapa mucho más reciente: su regreso al ring en 2024 para enfrentarse a Jake Paul.

Mike Tyson contará su propia historia

Uno de los principales atractivos de TYSON será la participación del propio boxeador. Tyson brindó entrevistas especialmente realizadas para el documental, que se combinarán con testimonios de personas de su círculo cercano y material de archivo.

La intención es mostrar no solamente al campeón que aterrorizaba a sus rivales, sino también al hombre detrás del personaje público y cómo observa hoy algunos de los momentos más difíciles de su historia.

“Tenemos que ser capaces de enfrentar al hombre en el espejo”, sostuvo Tyson al presentar el proyecto, al referirse a la necesidad de revisar tanto los aspectos positivos como los más oscuros de su vida.

Cuántos capítulos tendrá TYSON en Netflix

Aunque cuando el proyecto fue anunciado originalmente se hablaba de tres episodios, la versión definitiva tendrá cuatro capítulos de una hora de duración.

La dirección está a cargo de Floyd Russ, realizador que ya trabajó para Netflix en producciones documentales como Untold y American Manhunt: The Boston Marathon Bombing.

Cuándo se estrena la serie de Mike Tyson

Netflix fijó el estreno mundial de TYSON para el martes 13 de octubre de 2026. La plataforma ya habilitó la ficha de la producción y difundió un tráiler de poco más de dos minutos.

No será la primera colaboración entre Tyson y Netflix. En 2024, el servicio transmitió su mediático combate contra Jake Paul y también lanzó Cuenta atrás: Paul vs. Tyson, una serie documental de tres episodios que mostró la preparación de ambos para la pelea.

Ahora, el foco estará completamente puesto en Tyson y en una trayectoria marcada por títulos mundiales, fama, excesos, escándalos y una permanente reinvención pública.