Tini y un look que causó controversia: qué se puso para la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este fin de semana Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron, tras seis años de noviazgo. Los tortolitos dieron el «sí, quiero» en Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz. «Fue el día mas maravilloso de nuestras vidas» aseguró el jugador de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram.

Si bien los recién casados decidieron no permitir los celulares en el evento para preservar la privacidad de los invitados, muchos de los invitados compartieron luego sus looks para el gran día. Entre ellos estuvo Tini Stoessel, quien mostró su jugado look y causó controversia.

Qué se puso Tini Stoessel para la boda Sabatini – Dybala

La boda tuvo una exclusiva lista de invitados, llena de grandes figuras del espectaculo y del futbol que asistieron a la gran celebración. Entre ellos se encontraban varias figuras de la Scaloneta, como Leandro Paredes, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández.

Del lado de la novia asistieron varios actores y cantantes que Oriana conoció en su paso por el mundo de la ficción y la música. Entre ellos Valentina Zenere, Agustin Bernasconi, Ricky Montaner, Stefi Roitman, Emilia Mernes, Duki y Tini Stoessel.

Muchos mostraron sus elegantes looks, pero el vestido de Tini causó polémica y debate en las redes, debido a las grandes transparencias que mostraban las piernas de la cantante. Stoessel utilizó un vestido de la marca australiana Dion Lee, que vistió a grandes celebridades como Anne Hathaway, Becky G y Ariana Grande.

El vestido que usó la cantante de «La Triple T» tiene un precio de 1380 dólares y lo convinó con accesorios de perlas y unos elegantes lentes. Tini acompaño con su pelo corto peinado para atrás y sombra de ojos color celeste brillante.