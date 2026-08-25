Valentina, la hija de Mario Pergolini, sorprendió en el regreso de Popstars a Telefe: así fue su audición con Britney Spears

a hija de Mario Pergolini, sorprendió en el regreso de Popstars a Telefe

Valentina, la hija del reconocido conductor Mario Pergolini, sorprendió el lunes por la noche al presentarse como una de las aspirantes en Popstars Argentina, el reality que volvió a la pantalla de Telefe y está causando furor.

En el primer programa de la nueva temporada de Popstars, Valen Pergolini con tan solo 20 años, audicionó en el casting multitudinario que se realizó en Parque Roca con un clásico de Britney Spears.

El debut de Valentina, la hija de Mario Pergolini, en Popstars

La joven artista, hija del reconocido conductor y productor de televisión se anotó como una más y obtuvo el número 2274 entre las tres mil chicas que pasaron el filtro de los castings virtuales y se presentaron en el Estadio Mary Terán de Weiss.

En su audición de 30 segundos para cantar a capella delante de los coaches, Pergolini interpretó su propia versión de “Baby one more time”, uno de los grandes éxitos de Britney Spears.

Ante las cámaras, en medio de la multitud del casting presencial, Valentina expresó: «Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta».

Tras el desempeño de cada una de las jóvenes que bailaron y cantaron frente al exigente jurado, Nico Vázquez anunció los números de las seleccionadas; entre ellos figuraba el 2274, perteneciente a Valen Pergolini, quien estalló de alegría junto a las demás elegidas.

Aunque se la identifica como la hija de Mario Pergolini, la joven construye su propio camino artístico desde muy temprana edad en las artes escénicas y el teatro musical, alejándose de la trayectoria mediática de su padre.

Tras superar audiciones abiertas, logró su debut profesional en la comedia musical Despertar de Primavera (Spring Awakening), dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera sobre la Avenida Corrientes. Hoy, el regreso de Popstars representa para ella, al igual que para el resto de las aspirantes, la gran oportunidad de concretar sus sueños.