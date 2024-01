¿Dedicado a Tini? Rodrigo de Paul sorprendió con un nuevo look y dejó atrás las trenzas

Rodrigo de Paul sorprendió con un nuevo look y dejó atrás las trenzas. (Foto: gentileza)

El futbolista Rodrigo De Paul viene llamando la atención no solo por sus noticias extradeportivas, sino también por su excelente desempeño tanto en el Atlético de Madrid como en la Selección Argentina. Recientemente, decidió realizar un nuevo cambio de look dejando atrás los rumores que lo vinculan a su ex.

Hace semanas, el futbolista generó sensación al aparecer de manera sorpresiva con su corte afro. Las trenzas que presentó dejaron atónitos a todos sus fanáticos, que rápidamente comenzaron a relacionarlo con Tini Stoessel, quien también apostó por una imagen similar.

La Triple T, días atrás, se la jugó con un color de pelo rubio, similar al de su ex, pero por si eso fuera poco, aplicó unas trenzas mucho más finas que las de De Paul, bien cancheras para este verano que la encuentra disfrutando por diferentes partes del mundo.

El nuevo look con el que sorprendió Rodrigo de Paul

Por su parte, Rodrigo de Paul volvió a la acción con el Atlético, que viene de tres victorias consecutivas. En el último duelo frente a Sevilla llamó la atención de todos sus fans, el corte que tenía hasta hace unos días dejó de lucirlo para pasar a otro.

Con sus trenzas desenredadas, De Paul volvió a lo que tenía anteriormente, pero con un largo mucho más pronunciado. Mientras define cuál será su nuevo corte, lo dejó suelto para tener más comodidad.

Si bien duró apenas un tiempo, es muy habitual que Rodrigo de Paul innove con su cabellera. Tiempo atrás lució diferentes colores como verde agua y amarillo; también, llegó a someterse a algunos detalles como un corazón o rayas en sus costados.