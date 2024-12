Tini Stoessel presentó “El Cielo» con un mensaje desgarrador para Rodrigo de Paul

Tini Stoessel presentó un nuevo tema y, sin dudas, está dedicado a Rodrigo de Paul porque menciona a “Ro” en uno de los fragmentos de la canción.

“El Cielo”, Tini así es el video:

Para su tema “El Cielo”, Tini grabó un videoclip en el que se muestra corriendo por un bosque. Luego se le suma un grupo de bailarines y terminan todos haciendo una coreografía bajo la lluvia.

Este domingo, Tini visitará a Susana Giménez en el último programa del año de la diva en Telefe. ¿Hablará sobre su nueva canción?

La letra de “El cielo” de Tini Stoessel

Ojalá siguiera enamorada de vos,

ojalá te viera como me ves vos.

Mi corazón no te siente, aunque te ve,

ojalá no fuese tuya esta canción.

Si te mentí, baby, te pido perdón,

si yo intenté quedarme y no me salió.

Te juro cien que a mí también me dolió (oh oh).

Lo que pasó entre tú y yo, (yo),

fue lindo mientras duró, (ro).

Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada,

y no me arrepiento, aunque nunca funcionó.

Lo que pasó entre tú y yo, (yo),

fue querer tocar el cielo,

y el cielo se cayó justo en el momento

en el que yo te abrazaba.

Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo.

Cuando dices que no soy la misma de antes,

cuando dices que nunca te vi suficiente,

perdoná, vos también decidiste quedarte,

pero al menos hoy yo te lo digo de frente.

¿Qué nos pasó? ¿Qué no duró?

Nuestra canción se acabó de la nada.

Si nos queríamos tanto, y ahora no.

Si nos queríamos tanto, y ni nada (repetí).

Si el amor se acabó de la nada (repetí),

si el amor se me fue de la nada (repetí).

En realidad, no fue de la nada (eh eh).