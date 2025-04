Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, a un paso del altar: ¿Casamiento en Ibiza?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está dando mucho de qué hablar en España, donde los rumores sobre un posible casamiento no paran de crecer. Según fuentes cercanas, la cantante y el futbolista, que habrían retomado su relación, estarían planeando una boda informal en la paradisíaca isla de Ibiza, conocida por sus paisajes de ensueño y su ambiente festivo.

Tini, radicada en Madrid, y De Paul, jugador del Atlético de Madrid, se instalaron en uno de los barrios más exclusivos de la capital española, donde disfrutan de una vida tranquila y alejada de la intensa presión mediática que enfrentarían en Argentina. «En Madrid pueden llevar una rutina más relajada y privada», aseguran personas cercanas a la pareja. Este entorno les ha permitido consolidar su relación, que parece ir viento en popa.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul juntos en Ibiza

El fin de semana pasado, Tini y Rodrigo fueron vistos en Ibiza, disfrutando de una cena junto a otros jugadores de la Selección Argentina, como Nahuel Molina y Julián Álvarez, acompañados por sus respectivas parejas. Este viaje a la isla, donde aprovecharon las cálidas temperaturas y las playas, habría reforzado los rumores sobre una boda en ese destino. Además, un gesto en redes sociales no pasó desapercibido: Tini volvió a seguir a De Paul en Instagram, tras haberlo dejado de seguir en mayo del año pasado, cuando anunciaron su separación.

La armonía familiar también parece estar de su lado. Según Daniel Fava, la relación con Camila Homs, ex de De Paul, ya no representa un obstáculo, lo que habría allanado el camino para que la pareja avance en sus planes. Desde la última fecha FIFA, Tini y Rodrigo se han mostrado juntos en varias ocasiones, como en un partido de tenis en Madrid, aunque aún no han confirmado oficialmente su reconciliación. Sin embargo, se especula que el anuncio podría hacerse en el canal de streaming del hermano de Tini.