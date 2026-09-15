Tini Stoessel y un nuevo conflicto con su padre en plena gira: la decisión que habría desatado su enojo

En medio de las versiones sobre las diferencias familiares y profesionales entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, trascendió un nuevo episodio que habría generado un fuerte malestar en la cantante. Esta vez, el conflicto estaría relacionado con el armado del equipo que la acompaña durante su gira internacional.

La relación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, vuelve a estar bajo la lupa. Mientras continúan circulando versiones sobre diferencias vinculadas al manejo de la carrera y los negocios de la artista, en las últimas horas se conoció una situación que habría impactado de lleno en la cantante durante su gira.

El episodio tendría que ver con parte del cuerpo de bailarines que habitualmente trabaja junto a Tini y que no habría podido acompañarla en sus últimas presentaciones.

La información fue revelada por Santiago Riva Roy en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV. Según consignó PrimiciasYa, el periodista aseguró que la cantante no pudo viajar con aproximadamente la mitad de sus bailarines de confianza debido a cuestiones relacionadas con las visas o los honorarios.

El enojo de Tini Stoessel en medio de la gira

Pero el problema no habría terminado allí. De acuerdo con la versión difundida en el ciclo televisivo, desde el entorno de la cantante apuntarían a una decisión tomada por un socio de Alejandro Stoessel.

La situación habría provocado un fuerte malestar en Tini, quien habría interpretado lo ocurrido como una especie de provocación en medio de las diferencias que mantiene con su padre.

Riva Roy sostuvo que la artista “siente que es una mojada de oreja” y que expresó su descontento por lo sucedido.

Por el momento, ni Tini ni Alejandro Stoessel se pronunciaron públicamente sobre este episodio puntual.

La disputa por el manejo profesional de Tini

Este nuevo capítulo aparece mientras siguen trascendiendo detalles sobre las diferencias económicas y empresariales entre padre e hija.

Alejandro continúa vinculado profesionalmente a la carrera de la cantante como representante y apoderado, mientras que una de las cuestiones que estaría generando tensión tiene que ver con el acceso a documentación y la rendición de cuentas.

Durante DDM, el abogado Mauricio D’Alessandro analizó el escenario y explicó que un proceso de rendición de cuentas puede atravesar distintas instancias antes de llegar a una discusión concreta sobre el destino del dinero.

Según el letrado, primero debe presentarse la documentación correspondiente y posteriormente puede avanzar una segunda etapa en la que se analicen los movimientos realizados.

En ese contexto, también surgieron versiones respecto del control de las empresas vinculadas con la actividad profesional de Tini, otro de los puntos que estaría en discusión.

Tini habló de su salud mental durante un recital

La información sobre las tensiones familiares se conoció, además, después de un momento especialmente emotivo protagonizado por Tini durante uno de sus shows en El Salvador.

La cantante interrumpió durante unos minutos su presentación para hablar frente al público sobre el difícil proceso personal que atravesó en los últimos años.

Tini recordó que fue diagnosticada con depresión y contó que continúa realizando tratamiento y recibiendo acompañamiento profesional.

También destacó el apoyo de sus amigas, su equipo de trabajo y sus seguidores durante los momentos más difíciles de ese proceso.

En medio de una gira internacional y de las versiones sobre la disputa con su padre, la cantante continúa adelante con sus compromisos profesionales, mientras nuevos detalles sobre el vínculo familiar vuelven a quedar expuestos públicamente.