Todos a Tribunales: La China Suárez, Wanda Nara y Yanina Latorre, a la Justicia por el escándalo

El abogado Agustín Rodriguez, que representa a la actriz Eugenia “La China” Suárez, reveló que Wanda Nara incumplió una medida de no divulgación y solicitarán una compensación: además, iniciaron un juicio a la periodista Yanina Latorre por exponer información sobre la intérprete.

Abogado de Eugenia Suárez: «Iniciamos la medicación por daños y perjuicios»

En este sentido, Rodríguez inició: “Sin entrar en detalle de Wanda e Icardi, no cabe duda de que ella tiene un tema personal contra ‘La China’ Suárez. Nosotros tenemos firme una medida cautelar que le impida seguir divulgando audios, videos o chats”.

“Algo que ayer violó por eso vamos a pedir ahora que se haga efectiva la multa que la aplicará el juez, de acuerdo a la gravedad de la situación. Además, ya iniciamos la mediación de daños y perjuicios en su contra, en diciembre”, continuó el abogado.

No obstante, en cuanto a la sanción, el letrado señaló: “El tema fundamental está relacionado con los dichos calumniosos e injuriosos hacia la figura de María Eugenia”, al tiempo que apuntó contra Nara: “Lo único que hace es tratar de victimizarse al echarle la culpa a ‘La China’ Suárez, de una cuestión que es exclusivamente familiar entre ellos”.

Rodríguez, en este sentido, aseguró que las acusaciones que Nara realizó ayer en su descargo contra Suárez, serán parte del incumpliento que implicaría la multa por desacato, además de “lo que manifestó en el programa de Susana Giménez”. En cuanto al encuentro con la diva, el abogado apuntó que se suma a “los argumentos en el juicio por daños y perjuicios que tendrá audiencia en febrero”.

El letrado continuó sus acusaciones contra la mediática y remarcó: “Esta persona tiene un desprecio hacia la justicia porque cree que es impune y no lo es. El tiempo me va a dar la razón de que no lo va a ser”. En esta línea, continuó: “Sigue adelante con su raid mediático, trata de desvalorizar y la única que desvaloriza a la mujer es ella misma porque está constantemente la figura de ‘La China’ Suárez en su boca”.

Un conflicto que crece cada día más

Los cruces mediáticos no cesan y el conflicto ya involucra a más de seis personas. En este marco, el abogado sumó una nueva instancia en caso de desacatos futuros: “Evaluamos el tema penal”. Sin embargo retomó: “Pero, por lo pronto vamos a ir por ‘daños y perjuicios’ en donde tenemos argumentos y pruebas como audios y los dichos de ayer mismo”.

En cuanto a las fotos publicadas por la misma Suárez, el letrado negó que se tratara de algún tipo de provocación: “Eugenia Suárez es una persona libre de hacer lo que quiere. Wanda ya la involucró en hechos, en el programa de Susana Giménez con el famoso tema de Tekila”.

Tal como informó Rodríguez, la artista y su defensa solicitarán una nueva cautelar y un resarcimiento económico.

El juicio de La China contra Yanina Latorre

Al ser consultado por las preocupaciones de Suárez sobre el conocimiento de causa de su hija, el abogado Agustín Rodríguez detalló: “Nos preocupa a tal punto que estamos en juicio con la periodista Yanina Latorre quien, terminó por confesar ante la justicia que todo lo que había dicho, era por manifestaciones de Wanda Nara”.