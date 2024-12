Tomás Dente cruzó a Toto Kirzner y Araceli González por el pesebre de OLGA: «El bobo de tu hijo…»

El canal de streaming que tiene como principal figura a Migue Granados no puede escaparle a la polémica. Se desató el escándalo por un «pesebre viviente» que armaron en «Mi primo es así«, donde parodian el nacimiento del Niño Jesús. Ante esto, muchos creyentes se indignaron, entre ellos Tomás Dente, quien hizo un fuerte descargo en vivo por Net TV.

TOMÁS DENTE DOMANDO A TOTO SUAR Y ARACELI GONZALEZ pic.twitter.com/jWOxaff2aY — Bracesco (@Bracesco2023) December 16, 2024

Tomás Dente sobre OLGA: «Es una falta de respeto, no pueden estar más en el medio»

Tras el polémico pesebre viviente de OLGA, Tomás Dente, periodista y cristiano, mostró su indignación contra Toto Kirzner, protagonista del sketch y contra su madre, Araceli González, quien salió a defender a su hijo.

«Cuando uno tiene valores y los defiende a ultranza, si eso implica ganarse enemigos y cerrarse puertas, a mí me importa un bledo. No se jode con Jesús y la Virgen. Mandamiento número dos: no tomar su santo nombre en vano. ¿Se entiende, manga de estúpidos?», comenzó Dente por «El Impertinente» (Net TV).

«Araceli González hizo una catarsis imprudente, irreflexiva, insensata e irresponsable. Nadie le había pedido que opinara. Tenés que tener la lucidez y la inteligencia para separar las aguas. Si tu hijo se manda una cagada ridiculizando a Jesús, va a quedar pasible de comerse las puteadas del país«, continuó el periodista.

«Estás defendiendo lo indefendible. Cerrá la boca. Con ese descargo pedorro te cag… de risa de todos nosotros. Tu hijo es un maleducado, es un mocoso insolente. Tiene que quedar cancelado y fuera de los medios«, dijo el conductor.

Luego, lo trató de «nepo baby» a Toto Kirzner: «Sabemos perfectamente que está ahí por ser tu hijo y el de Adrián, el pibe no se ganó a base de su esfuerzo y entrega el lugar que ocupa, está ahí por el apellido que porta».

«No me vengas a amenazar con carta documento, ni a mí ni a ningún periodista que defienda los valores cristianos. Tenés el ego más grande que una casa, demasiado grande para lo que sos. Nadie se acuerda de vos. Estoy indignado. ¿De verdad nadie va a decir nada? Ninguno fue capaz de pedir disculpas por lastimar a la gente», siguió.

«Encima tenemos que fumarnos que esta persona, pseudo actriz, nos adjudique a los comunicadores el nivel de violencia. Violento es lo que hace tu hijo. Es una falta de respeto, no pueden estar en el medio. Araceli González, no tenés vergüenza, te perdí el respeto. Callate la boca«, disparó contra la artista.

Luego, concluyó duramente: «Me sorprende la tibieza con la que los medios están tratando el tema. El bobo de tu hijo no sirve para nada. Ellos pueden meterse con Jesús y la Virgen, pero yo no puedo hablar de los cuerpos de ellos… o de la cara de estúpido que tiene el pibe ese o de la gorda impresentable que estaba haciendo de la Virgen María«.