Nacho Elizalde contó como quedó su amistad con Nico Occhiato tras su salida de Luzu: que dijo

La salida de Nacho Elizalde y el equipo de «Tarde de Tartulia» de Luzu TV desató el escándalo en el mundo del streaming. Las figuras del canal de Nico Occhiato se incorporaran el próximo año a OLGA y fueron duramente criticados por su «traición». Ayer, Elizalde habló sobre la situación y comentó como quedó su vinculo con la pareja de Flor Jazmín Peña.

Nacho Elizalde sobre Nico Occhiato: «Creo que se decepcionó»

Tras la polémica que se desató en el mundo del streaming, Socios del Espectáculo fue a buscar la palabra de Nacho Elizalde, la próxima incorporación de OLGA. “Me imagino que entablaste una relación de amistad con Nico en estos años trabajando con él, ¿Cómo fue esa charla para contarle que te llamó Migue Granados para ir a Olga?», preguntó el movilero.

“La charla no fue muy linda, obviamente. No se enojó, creo que por ahí se decepcionó. Tenemos muy buena onda, pero sí puede ser que algo se haya quebrado. Cuando estás en una relación con tu novia, ponele, y cortás, obviamente algo se rompe. Después el tiempo seguro lo curará”, contó el participante de Bake Off.

“Supongo que no debe gustar mucho, pero cada vez que pasa algo así Nico siempre dijo que es para mejor. Mirá cómo le está yendo a Luzu ahora, increíble. Nada que decir en ese sentido”, agregó luego Nacho.

En medio de los escándalo se desataron fuertes rumores que indicaban que Occhiato paga sueldos muy bajos y por eso muchos abandonaron el canal. «Con respecto a la paga, el sueldo más bajo que se paga en Luzu es un sueldo muy alto», aseguró.

«Mi decisión no fue económica. Los que me conocen saben que no paro de laburar: tengo mi marca de ropa, mi fiesta (Polenta), por suerte laburo un montón y hace muchos años. No paro un segundo. Mi decisión tiene que ver con crecimiento”, contó el influencer.

«Yo estoy contento porque a mi me parece una oportunidad increíble. Y todavía siento que soy medio nuevo en esto… que me hayan propuesto conducir en vivo de lunes a viernes con Paula Chaves que está consagrada, y me hayan dicho: ‘Che, armá el equipo’ para mi, es increíble», dijo para cerrar Nacho, contento con este nuevo proyecto.