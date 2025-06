Tomás Díaz Cueto habló tras ser despedido de LN+: «No tengo claro porque me echaron»

Tomás Díaz Cueto fue despedido de LN+, luego de que se viralice un video donde el periodista festejó con un champagne la condena que recibió Cristina Férnandez. Mirá acá qué dijo el cronista y cómo se siente tras esta situación.

Tomás Díaz Cueto habló tras ser despedido de LN+: ¿Qué dijo?

Tomás Díaz Cueto fue echado del canal de noticias LN+, luego de celebrar con efusividad la condena de seis años de cárcel impuesta a la expresidenta Cristina Fernández.

En diálogo con LAM, el cronista expresó sus emociones tras su despido: «No lo esperaba, me llevo la sorpresa», aclaró el cronista al hablar de la situación. Luego, Díaz Cueto se defendió diciendo «creo haber siempre cumplido las expectativas«.

Cuando le consultaron sobre por qué había hecho el video dijo: «Cuando descorché el champán, como lo hicieron muchísimos colegas, lo hice con total ingenuidad”, se defendió. También dio su opinión sobre la presidencia de Cristina Fernández: «Previo a ellos estuvimos bien, posterior a ellos estuvimos bien, con ellos no«, argumentó el cronista.

Díaz Cueto explicó cómo se siente tras la condena a la expresidenta: «Estoy contento porque hay justicia, no por Cristina en particular», aclaró. Después, el periodista contó que no entiende su despido: «No tengo claro por qué no estoy más, pero agradecido igual de haber formado parte y haber crecido profesionalmente”.

Tomás Díaz Cueto habló tras ser despedido de LN+: ¿Cómo fue el video?

El periodista Tomás Díaz Cueto fue echado de LN+ luego de que se viralizara un video en el cual festeja con un champagne la condena impuesta a Cristina Fernández.

En este video, se lo puede ver al cronista con una remera donde tenía estampado el fallo de la Justicia. Díaz Cueto abrió la botella y dijo con efusividad: «Se confirmó la condena papá«, mientras se echaba champagne sobre el rostro. Luego de este momento, cerró diciendo: «Todos los corruptos que están adentro de la política vayan en cana«.