Superó el límite: Por qué echaron al periodista Tomás Díaz Cueto de LN+ 

Tomás Díaz Cueto quedó afuera de LN+ y se conocieron todos los detalles. El jueves 12 de junio, Ángel de Brito dio la información en Ángel Responde (Bondi), y contó: «Lo echaron por su ideología. Estaba como movilero de Horacio Cabak«.

Luego, el conductor se refirió al ataque que sufrió Alan Ferraro de TN en la puerta de la casa de Cristina Kirchner por parte de manifestantes, y explicó que en LN+ deducen que lo confundieron con Tomás Díaz Cueto, «que es mucho más picante y va a fondo contra los kirchneristas».

«Desde el canal piensan que está demasiado expuesto y es un momento muy crítico para estar haciendo móviles de actualidad en la calle», agregó.

«Él también fue uno de los tantos que descorchó champagne con la prisión de Cristina, como María Julia Oliván y Jonatan Viale», aportó Ángel.

ECHARON A TOMÁS DÍAZ CUETO DE LN+ TRAS FESTEJAR CON UN CHAMPAGNE LA CONDENA DE CRISTINA KIRCHNER



"No me lo esperaba"

"Estoy contento porque hay Justicia"



Julieta Argenta, por su parte, reveló otra versión que le llegó desde adentro de LN+ respecto al despido de Díaz Cueto: «Ya lo venían teniendo super montado en un huevo por las cagadas que se mandaba. Hace uno meses le hackearon el celular, fue a pedir ayuda al canal porque estaba preocupado por algunas cuestiones que se podían filtrar… fotos y videos que había mandado. Esta asustado y eso ya les había llamado la atención en recursos humanos».

De Brito retomó su relato y aportó comentarios que le llegaron de excompañeros de Tomás: «Por eso me estaba escribiendo toda la patria movilera para defenestrarlo. No lo soportan. Me dicen que es malísimo compañero».

«Otro cronista me dice: ‘Lo echaron a Tomás del canal. Se re calentaron por el video que subió. Nos pone a todos en riesgo con sus pelotudeces. Un compañero estaba en lo de Cristina y lo agredían por ese video'», detalló el conductor de LAM (América TV) y puso al aire el clip donde se lo ve descorchando un champagne por la condena a la exmandataria.

Qué pasó con Tomás Díaz Cueto en LN+

Tomás Díaz Cueto, que también tiene su propio programa de streaming en Laca Stream y forma parte del ciclo de Horacio Cabak en El Observador 107.9, se comunicó con Ángel de Brito y su producción, y expresó: «Mi familia la pasó pésimo con el kirchnerismo, mi madre me decía por la noche que no tenía hambre durante años porque priorizaba darnos de comer a nosotros. Hago humor político en mis redes, en la calle laburando soy otra persona. Tengo distintos perfiles».

«Nunca tuve problemas con ningún cronista, me sorprende que digan que los perjudico. Al único que nunca agredieron en la calle fue a mí», agregó.

Por último, Tomás Díaz Cueto confirmó que lo echaron de LN+ y dio el motivo: «Entiendo que es una cuestión ideológica y me sorprendió que me desvinculen. Me estaban dando espacio en el piso, iba los viernes con Esteban Trebucq».