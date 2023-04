Tomás Holder, exGran Hermano, estará en el Bailando 2023: qué pasará con el contrato con Telefe

Tomás Holder, exGran Hermano, es el primer confirmado para el Bailando 2023 en América. Ángel de Brito lo anunció ayer en LAM.

El periodista contó que el joven tuvo que romper su contrato con Telefe para poder formar parte del programa de Marcelo Tinelli.

“Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok…», dijo Holder en su cuenta de Instagram, luego de conocer la noticia.

“Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”, agregó emocionado.

Consultado por una hipotética pareja para el programa, Holder no dudó en señalar que le gustaría bailar junto a Jimena Barón.

Quién es Tomás Holder, el exGran Hermano que estará en el Bailando

Tomás Holder es un joven de 21 años oriundo de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Se hizo viral en TikTok a principios de 2021 luego subir una serie de videos relacionados con el fisicoculturismo. Fue el primer eliminado del último Gran Hermano.

«Me dedico a todo lo que es redes, presencia en los boliches. Hago un personaje de un ‘Tincho’ medio clasista, medio homofóbico, típico rugbier, que a la gente la hace reír mucho y me encanta», había anunciado antes de ingresar al reality.

Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a compararlo con Ricardo Fort por su parecido físico. También se ganó muchos enemigos por sus polémicos dichos dentro de la casa.