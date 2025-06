Toti Pasman habló, tras su pelea al aire con Cinthia Fernández: “Andá al psicólogo”

Toti Pasman comenzó un nuevo programa en la señal de streaming Carnaval y en su debut se cruzó con Cinthia Fernández al pedirle que le mande un saludo a su grupo de amigos. Ella se ofendió por sentirse “cosificada” y lo cruzó en vivo.

Toti Pasman sobre Cinthia Fernández: «su reacción fue desmedida»

“Tenemos un grupo de chat y la banda pide un beso de Cinthia, que les dedique el programa y eso le molestó. Son discusiones que se dan. Y esto no fue una discusión. Yo pedí que ella entre al streaming, me parece piola, me parece inteligente. Como la conozco, nunca pensé que se iba a poner mal”, dijo el periodista a Intrusos.

“Por ahí pequé de machirulo. Pero su reacción fue desmedida. Hay que estar atento, no se piden más saludos. Hay que aflojar un poquito, el piropo no se puede decir más, no se pueden hacer un montón de cosas porque te matan. Andá al psicólogo”, concluyó el conductor.

Por su parte, Cinthia se comunicó con el programa y dijo que Toti le pidió perdón a Roberto Castillo, su pareja. También contó que le pareció tan desubicado como armado y dijo que “esta gente se quedó en el tiempo”.

La producción no la llamó y es por eso que no sabe si este miércoles irá al ciclo. “Me llamaron para hacer un programa de actualidad, no para soportar gente que haga comentarios pelotudos. Después me dice que es por admiración, me trata de pelotuda”, aseguró.