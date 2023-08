Pepe Cibrián destrozó a Julieta Poggio de Gran Hermano: «¿Esto es una actriz?»

Pepe Cibrián se mostró indignado al leer una entrevista que le hicieron a Julieta Poggio, la exGran Hermano, previo a su debut teatral en «Coqueluche», de la mano de Betiana Blum, con dirección de José María Muscari.

«Lo que hizo en la casa de Gran Hermano que nadie vio, su debut sexual y otras 31 definiciones de Julieta Poggio», se titulaba la nota que leyó el director teatral.

«Hace unos días me preguntaron por una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota, no es culpa de ella, y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?».

«¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones! Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro», opinó.

«Sus sueños, ¿Dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos», reflexionó Cibrián.

Pepe Cibrián contra Julieta Poggio:

Más tarde Pepe Cibrián hizo dos videos para explicar lo que había dicho sobre Julieta Poggio y terminó criticando a los medios de comunicación: «No es responsabilidad de la persona que esto sucediera, pero yo defiendo 7 generaciones de actores, de mucha lucha por poder sobrevivir en esto, y la lucha de cualquier profesión es muy dura, y a través de eso uno solo puede perdurar. Entonces lo que leo y escucho no me parece coherente, no por la protagonista, pero sí por quienes generan que esto suceda«.

«No la conozco, no tengo nada en contra de ella personalmente. Sí me parece que sus declaraciones fueron de una manera infantiles, inapropiadas. En relación no a sus pensamientos, que tiene todo el derecho, sino a las preguntas que le hicieron, y se sintió muy expuesta porque no se le puede preguntar sobre su vida sexual. Ella ingenuamente respondió. Yo le he dado oportunidad a varios jóvenes y se la daría a ella encantado, si hubiese tomado pruebas, como hizo Susana Giménez, que era una desconocida y tuvo que tomar una prueba con mi padre. Como he hecho yo con miles de jóvenes que no tenían experiencia y sin embargo, yo pensé que sí la tendrían», siguió.

«Creo que son los medios los que no ayudan a superar esta incultura. Pero sí se tienen que hacer cargo los que son reporteados, que hay una humildad frente al trabajo de miles de jóvenes que sí se preparan, sí estudian y tienen una capacidad de seguir peleando. A lo mejor lo tiene esta chica pero en el reportaje que leí hoy, sentí necesaria mi opinión. Espero no haberla dañado a ella, no era mi intención, pero sí quería exponer lo que estaba pasando y que entienda que sus respuestas no pueden ser superficiales en relación a todos los ancestrales personajes que nos han precedido en el arte y la cultura nacional», concluyó.

NA