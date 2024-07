Pepe Cibrián, durísimo con Toto Kirzner de Olga: escándalo, burlas y amenaza de juicio

Pepe Cibrián, furioso con Todo Kirzner de Olga: "Voy a hacerle juicio, me ofende y me da asco".

El hijo de Araceli González y Adrián Suar, Tomás «Toto» Kirzner, hizo unas polémicas declaraciones en el streaming Olga y provocó el enojo de Pepe Cibrián, que a raíz de esto iniciará acciones legales en su contra.

«Él está obviamente angustiadísimo con que le digan que no puede tener un hijo, una hija, lo que fuere. Entonces, le dice a Susana. ‘Susana, hay una chica de cinco años que por dos pesos te chupó el… Es durísimo. Y yo, con mi pareja que le queremos dar un hogar, somos cuestionados, Susana. Entonces yo te pregunto a vos. ¿Qué preferís? ¿Dónde está esta niña? Oh, Pepe», dijo Toto Kirzner en Olga.

La respuesta de Pepe Cibrán a Toto Kirzner de Olga

Tras escuchar este comentario, Pepe Cibrián le respondió en Intrusos: «Este es un tema muy grave, muy serio. Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida personal mía sin ningún derecho, sin ningún control, es meterse en mi casa, es meterse en mi intimidad, porque yo sé que el Instagram es público, pero no es público, es público yo te presto una llave de mi casa, pero no por eso tenés que entrar a robarme».

«Resulta que estos señores y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse en relación a calle o Pepe y empiezan a reírse de esto, de una lucha mía y de años y años para poder defender una ley igualitaria», se quejó el productor teatral.

«Emiten burlándose de mí por un comentario que hice a Susana Giménez. Se ríen, se matan de risa de esto, se ríen de una manera espantosa, esta chica pasa hambre, pasa soledad, es violada, ¿alguno de ustedes le pasó esto? (…) Esto es una cosa inhumana, y el streaming es responsable de esto, como lo fue con Fantino», agregó furioso Cibrián.

«¿A dónde mierd… va para la sociedad? Son los maleducados, son los responsables de lo que les pasa a estos chicos en la calle, y se matan de risa, no puedo calmarme porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre», agregó.

«Tengo 76 años, no sé cuánto voy a vivir, pero mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a seguir hablando… Me ofende y me da asco, me parece vergonzoso (…) Voy a hacer juicio. Si avalamos todo este horror que estamos viviendo es porque obviamente merecemos que el planeta se vaya a la mierd… Esto es lo que no se puede avalar», concluyó Pepe Cibrián.

