Tras el escándalo de Insaurralde y Sofía Clérici, ¿cuál fue la reacción de Jésica Cirio?

Martín Insaurralde desató la polémica en medio de un escenario de alto voltaje electoral. Este sábado el ahora exfuncionario bonaerense blanqueó su romance con la modelo Sofía Clérici con fotos y videos en un yate en Marbella.

En ese contexto, la reacción más esperada era la de la conductora Jesica Cirio, quien se separó del político en junio de este año. Si bien bien evitar dar declaraciones al respecto, intentó mostrarse alegre y descontracturada en La peña de Morfi (Telefe).

Desde que empezó el programa, este domingo Jesica no dudó en mostrar su mejor cara y llevar adelante la conducción junto a Diego Leuco en medio del escándalo. Además, tuvieron como invitada a la banda Turf y ella aprovechó para bailar, saltar y cantar todas las canciones que interpretaron en vivo. Sobre todo el hit “Yo no me quiero casar, y usted?”.

Mientras Joaquín Levinton cantaba uno de los grandes éxitos de su proyecto musical, Cirio miraba a cámara y coreaba fragmentos de la letra. Una de las frases del tema, expresan: “Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar. ¡No conozco a nadie que no haya terminado mal!”.

Muchos esperando que Jesica Cirio hable sobre lnsaurralde en #LaPeñaDeMorfi. No menciona el tema hasta ahora. Tampoco tiene que hacerlo. Liderando 4,5 @telefe. pic.twitter.com/m8SsgHgudB — Polito Moreno (@PolitoMor) October 1, 2023

“No tengo tiempo para saber, si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?”, cantó también Jesica junto al resto de los integrantes de La peña de Morfi (Telefe).

Cabe recordar que la conductora del ciclo está soltera desde mediados de junio este 2023, cuando anunció que se separaba de Insaurralde tras estar 10 años juntos y haber tenido a su hija Chloe.

Martín Insaurralde y Sofía Clérici, ¿un vínculo de larga data?

Tras las polémicas imágenes en Marbella, que le valió la renuncia al exintendente de Lomas de Zamora, surgió una teoría que plantea que la relación viene desde hace meses. Incluso, habría rumores que aseguran que el político le fue infiel a Jesica Cirio con la modelo.

Las especulaciones surgieron en el perfil de Instagram de «Gossipeame», donde compartieron varias capturas para dejar en evidencia la traición. Una de las pruebas fue el color de pelo que Clérici tenía en el video que grabó en la cama del yate, presuntamente junto al exjefe de Gabinete bonaerense.

Según se puede ver en la cuenta personal de Clerici, ella estaba teñida de colorada en 2021. “Esto viene hace rato. ¿Ya la engañaba con ella a Jesica Cirio?”, escribió la usuaria.

Además, en la cuenta de Gossipeame mostraron una publicación de Sofía que data del mismo año. Allí, la modelo mostró que estaba festejando, sentada en una cama, con globos rojos y una botella de champagne. La fecha en la que subió las imágenes fue el 1 de junio de 2021, un día después del cumpleaños de Insaurralde.