Vicki Xipolitakis también recordó su traumática experiencia con Aníbal Lotocki: «Es un asesino»

Vicky Xipolitakis reveló en «PH, Podemos Hablar» detalles impactantes sobre sus experiencias con el polémico cirujano Aníbal Lotocki.

El médico se encuentra en el ojo de la tormenta por inyectar material dañino para la salud en procedimientos estéticos. Eso comprometió la salud de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ambos fallecidos en el último tiempo.

Así, Vicky Xipolitakis relató cómo terminó sometiéndose a varias operaciones con Lotocki, mencionando que inicialmente buscaba tratar una adiposidad localizada en su abdomen.

Sin embargo, la experiencia se convirtió en un episodio traumático cuando, al despertar de la cirugía, se encontró con procedimientos no autorizados. La famosa señaló que Lotocki abusaba de la confianza de sus pacientes.

Vicky Xipolitakis también se refirió a la muerte de Silvina Luna, una de las víctimas de Lotocki, y expresó su arrepentimiento por no haber denunciado antes lo que había experimentado. Vicky también contó que se sometió a estudios médicos para evaluar los efectos de las operaciones.

Por último la modelo hizo hincapié en la importancia de la justicia y la necesidad de que se investigue a fondo al médico, a quien calificó como un «asesino».

El fuerte testimonio de Vicky Xipolitakis en PH

“Tenía una adiposidad localizada en la panza y ahí es cuando caigo, lamentablemente en las manos de este cirujano, que no me gusta llamarlo así. Confié en él, Me dijo que me iba a dejar divina”, comenzó relatando en Telefe Vicky Xipolitakis.

“Me sacó un poco de adiposidad y cuando me desperté me había encontrado con cosas que yo no había pedido. Él abusa de los cuerpos de las personas y hace lo que quiere, y te pone lo que quiere. No te dice lo que te va a hacer, ni lo que te va a poner”, agregó Vicky.

«Después de lo de Silvina, que me asustó un montón, me hice estudios y hasta el momento, me dieron bien. Me estudiaron partes del cuerpo”, confió la modelo en el programa.

“Esto pasó hace más de 11 años y prefiero que no se sepa porque yo no lo denuncié porque me daba vergüenza. Hoy veo las cosas distintas y somos un montón de víctimas. Me da miedo porque estamos hablando de un producto que es un veneno, estamos hablando de un asesino y estamos hablando de que los cuerpos reaccionan. Ojalá se haga Justicia”, cerró.