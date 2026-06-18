Tras la muerte de Oliver Tree, su novia publicó un contundente descargo por los rumores sobre su vida privada

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree fue confirmada después de que el instituto forense brasileño identificara su cuerpo entre las víctimas del accidente aéreo ocurrido el domingo en Barra de Tijuca, Río de Janeiro. Horas más tarde, su novia, Fiona Chernavskaya, publicó un fuerte mensaje para despedirlo y pidió respeto por su intimidad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la estilista cuestionó las versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas relaciones paralelas del artista y aclaró que ambos mantenían una relación monogámica.

El mensaje tras la muerte de Oliver Tree y el accidente aéreo

En una publicación en Instagram, Chernavskaya recordó el vínculo que compartía con el músico: “Viajamos a 43 países y a los siete continentes juntos. La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a la de los demás nunca serán olvidadas ni reemplazadas. Siempre me decías cuando discutíamos: si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás en la próxima. Te quiero, buggy”.

Luego pidió preservar su privacidad y rechazó los rumores sobre la vida sentimental del cantante. “Y por favor tengan algo de respeto por mi privacidad; mantuvimos nuestra relación muy íntima. Lo que realmente no necesito es ver chismes sobre otras mujeres con las que Oliver pudo haber estado saliendo; nosotros éramos monógamos. En este momento estoy llorando la pérdida de mi pareja y mejor amigo; cualquier otra cosa es irrelevante. Por favor, tengan algo de respeto”.

Oliver Tree fue una de las seis personas que murieron en el accidente aéreo registrado en Barra de Tijuca. Entre las víctimas también estaban los argentinos Gaspar «Gaspi» Prim y Lucas Vignale.

De acuerdo con la información difundida por CNN Brasil, el cantante estadounidense fue la última víctima en ser identificada porque su cuerpo estaba completamente carbonizado. A diferencia de los argentinos, que fueron reconocidos mediante huellas dactilares, en su caso fue necesario realizar un estudio odontológico para confirmar su identidad.