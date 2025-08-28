Tres ideas innovadoras y económicas para tener un jardín con estilo
Con simples recursos y sin gastar de más, es posible transformar el jardín o la terraza en un espacio moderno y elegante. Tres ideas económicas e innovadoras que prometen renovar cualquier patio este verano.
El jardín se convirtió en uno de los espacios más valorados del hogar, ya que invita a la creatividad, la imaginación y la posibilidad de imprimir un estilo propio en su decoración. Según especialistas en diseño de interiores, existen tres propuestas económicas e innovadoras que permiten transformar cualquier patio en un ambiente moderno y elegante, sin necesidad de realizar grandes obras.
Lejos de ser una limitación, el tamaño del espacio no debería ser un obstáculo: incluso un pequeño jardín, balcón o terraza puede renovarse con ideas sencillas y originales. Con pocos recursos es posible crear un entorno agradable, ideal para disfrutar de momentos de relajación, especialmente para cuándo lleguen las noches de verano.
3 ideas innovadoras y económicas para aportar estilo al jardín
- Pintar los muebles: si ves que los muebles de exterior ya están algo oxidados o viejos, lo mejor que puedes hacer es aplicar una capa de pintura para darle segunda vida. En caso de que sean de madera, deberás lijarlos primero y aplicar una capa de pintura al agua. Lo aconsejable es optar por tonos vivos como rojo, azul turquesa, verde oliva o mostaza.
- Reutilizar bolsas como macetas: es una técnica DIY, por lo que en lugar de las macetas de cerámica colgadas en la pared y que pueden caerse, los especialistas recomiendan reutilizar viejos bolsos de fibra para crear así un jardín vertical.
- Alfombra de exterior: te permitirá definir zonas dentro de un patio muy pequeño, aportando calidez visual sin la necesidad de recurrir a muebles pesados. Estas alfombras son fabricadas con materiales resistentes al frío, lluvias y altas temperaturas.
